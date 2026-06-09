El ‘modo party’ de Samuel

Se imagina, usted asalariado, usted pequeño empresario, poder pedir todo un mes de “pausa” y decir: “A partir de hoy en la noche me pongo en modo party, no quiero broncas”... Así como hizo el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Porque, claro, bien dice el emecista, “no todo es jalar”, así que “botas, sombrero, y no voy a contestar el celular, pa’ que sepan, eh (...), yo voy a estar en la fiesta”. Esperemos que al menos haya metido su hojita de vacaciones ante Recursos Humanos.

‘Que regrese el otro Fox’...

¿Y las tepocatas? ¿Y las alimañas y las víboras prietas? Qué lejos quedaron aquellas arengas de Vicente Fox, el candidato panista en las elecciones del año 2000 que se lanzaba contra el Revolucionario Institucional. Ayer, muy contento, felicitó al “@PRI_Nacional” por el triunfo en Coahuila, sin reparar en que esa victoria no es precisamente atribuible a la dirigencia de Alito sino a la fuerza estatal del partido. Pero eso a don Vicente no le impidió festejar y decir que “me da gusto verlos renacer con tanta fuerza, ahora sí, como el Ave Fénix”, y… “como en los viejos tiempos”. Y no es que no le preocupe, sino que le importa un bledo que el PAN, ‘su partido’, vaya a perder hasta el registro.

En San Lázaro, ‘chelas’ y pantallas para el Mundial

Desde la tranquilidad del Palacio Legislativo, el líder de Morena, Ricardo Monreal, lamentó que “no me mandaron boleto” para la inauguración del Mundial, pero sostuvo que acudirá a sus oficinas, donde verá el México vs. Sudáfrica. “En mi despacho o en el pleno, ahí tenemos pantallas, ‘chelas’”, dijo sin dar muestra de si hablaba en serio o en broma. Lo que no gustó a los demás en San Lázaro es que el diputado aclaró que “aún no se toma la decisión” de si se dará el día a los trabajadores o si se pondrán pantallas en la Cámara. Entre broma y verdad, la buena vida en el Legislativo.

Por una Secretaría de las Mujeres sin militancia

“Mala señal” han dejado ver desde Palacio Nacional que, a casi dos meses de la renuncia de la morenista Citlalli Hernández a la Secretaría de las Mujeres, no se ha nombrado a su relevo. Las diputadas federales ya vieron con malos ojos el “desinterés y la incongruencia con el discurso”. Por eso, la propia presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López, expresó ayer que no solo se debe nombrar ya a la nueva secretaria, sino recomendó que no sea de Morena. “Una secretaria con sesgos partidistas o políticos no la necesitamos; necesitamos a una secretaria que trabaje para todas”, opinó. Más difícil todavía sería el relevo.

Hay prioridades

Que los módulos de atención ciudadana del INE también pararán actividad cuando haya partido del Mundial en la Ciudad de México, afirmó la consejera electoral Carla Humphrey, por lo que se buscará a los ciudadanos que tengan cita agendada esos días para posponerla. Recordemos que el organismo entrará en home office durante la temporada pambolera, porque el gobierno capitalino les pidió apoyar con el préstamo de sus estacionamientos para abonar el desahogo de tránsito.

Una buena y una mala para el PRI

El PRI se llevó el ‘carro completo’ en la elección de Coahuila pero perdió un diputado federal: el tabasqueño Erubiel Alonso anunció su salida del tricolor tras 30 años de militancia y su afiliación a Movimiento Ciudadano, partido que podría abanderar en la elección del municipio de Centro, Tabasco. Una pérdida parecería cosa menor, pero no para la mermada bancada del PRI, que ahora contará con apenas 36 diputados, el menor número en toda su historia.

Aguafiestas, pero consciente “El PRI de Coahuila no es el PRI nacional”, afirmó el senador Ignacio Mier, coordinador de Morena, luego de que el líder tricolor Alejandro Moreno anda desatado pregonando su triunfo en una elección para renovar el Congreso local. Sin embargo, reconoció que el trabajo de los Moreira ha dejado un bastión electoral en el estado de años, y ahora toca “trabajar más nosotros”.