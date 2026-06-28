Hallan sin vida a la esposa e hijos de Lucas Trejo, exjugador del Zacatepec, tras terremotos en Venezuela

La familia de Lucas Trejo murió mientras él estaba concentrado con su club (Foto: IA Gemini).

La esposa e hijos del futbolista argentino Lucas Trejo —exjugador del Zacatepec en México— fueron hallados sin vida tras 74 horas de búsqueda entre los escombros del edificio donde se encontraban en Playa Grande, estado La Guaira, luego de los terremotos en Venezuela de 7.2 y 7.5 de magnitud.

Club Sport Marítimo de La Guaira, equipo del jugador argentino, confirmó los decesos en comunicados oficiales mediante sus redes sociales.

Horas antes, el defensa argentino había pedido ayuda para localizar a su esposa, Yanina Maranella, y a sus hijos, Aarón y Ainhoa.

Trejo jugó en México para los ‘cañeros’ del Zacatepec en el Clausura 2020, torneo que se canceló por la pandemia, y posteriormente salió de la institución.

¿Qué pasó con la esposa e hijos del futbolista Lucas Trejo?

Según Hola, la familia de Lucas Trejo quedó atrapada cuando colapsó el edificio donde vivían, ubicado en el complejo residencial de Cumanagotto, en Playa Grande, una de las zonas más afectadas por los terremotos.

El futbolista se encontraba en Caracas concentrado con su equipo para disputar un partido de la copa local cuando ocurrió la emergencia.

Tras conocer el derrumbe, Trejo regresó de inmediato a La Guaira y participó personalmente en las labores de búsqueda junto con compañeros de equipo, vecinos y rescatistas.

En medio de la incertidumbre publicó un mensaje en sus redes sociales: “Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor”.

Con el paso de las horas, el futbolista actualizó sobre el caso. “Gracias a todos por sus oraciones y mensajes. Sigo buscando a mi familia. Por favor, no dejen de orar con ellos”, escribió, de acuerdo con el mismo medio.

Confirman la muerte de la familia de Lucas Trejo tras 74 horas de búsqueda

La confirmación llegó después de 74 horas de trabajos de rescate. De acuerdo con el medio argentino La Nación, uno de los primeros en informar el desenlace fue el futbolista venezolano Edson Tortolero, quien colaboró en las labores de búsqueda.

En una historia de Instagram escribió: “Informamos a toda la gente de Venezuela y Argentina que los cuerpos de los familiares de Lucas Trejo han sido encontrados sin vida”. Además, agradeció el apoyo de familiares, rescatistas, voluntarios, jugadores y todas las personas que participaron en las tareas de búsqueda.

Club Deportivo La Guaira publicó un mensaje de condolencias al respecto. “Desde el DLG nos unimos al duelo que embarga al jugador Lucas Trejo por el sensible fallecimiento de su esposa, Yanina Maranella, y de sus hijos, Aarón y Ainhoa Trejo. Paz a sus almas y consuelo para Lucas y todos sus allegados”, escribió la institución.

Venezuela, azotada por dos terremotos

El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este domingo que la cifra de víctimas mortales ascendió a 1,450 personas, mientras que 3,150 resultaron heridas y 12,721 familias permanecen damnificadas.

Las autoridades también reportaron 774 edificios afectados o colapsados, de los cuales 189 presentan daños totales y 585 daños parciales. Además, 38 hospitales y 44 centros comerciales registraron afectaciones estructurales.

Según el balance oficial, más de 2,600 rescatistas internacionales participan en las labores de búsqueda y rescate, apoyados por 137 perros especializados, mientras continúan las operaciones para localizar a personas desaparecidas en las zonas más afectadas, principalmente en el estado La Guaira.

Con información de EFE.