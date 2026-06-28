Canadá vs. Sudáfrica EN VIVO: ¿Dónde ver el primer partido de 16avos del Mundial HOY 28 de junio?

El ganador del Sudáfrica vs. Canadá enfrentará al ganador del duelo entre Marruecos y Países Bajos. [Fotografía. Xinhua, Fotoarte: El Financiero]

Tras la maratón de seis partidos al día que tuvimos en la última jornada de la fase de grupos, es momento de bajar un poco el ritmo, pero no la intensidad. Este domingo 28 de junio comenzarán los dieciseisavos de final del Mundial con un duelo inédito en el que Canadá deberá salir de su país para encarar el partido eliminatorio.

El ganador del inédito duelo entre Canadá y Sudáfrica avanzará a los octavos de final, donde se medirá al vencedor del enfrentamiento entre Países Bajos y Marruecos, uno de los partidos de dieciseisavos que se disputarán en México.

Canadá dejó escapar la oportunidad de disputar esta eliminatoria en casa tras caer ante Suiza en su último partido de la fase de grupos. Ahora deberá medirse a una Sudáfrica que llega motivada, luego de quedarse de forma sorpresiva con el segundo lugar del Grupo A, liderado por la Selección Mexicana.

¿Dónde y a qué hora ver Sudáfrica vs. Canadá EN VIVO?

Sudáfrica y Canadá se enfrentarán este domingo 28 de junio en el Estadio Los Ángeles, ubicado en Inglewood, California, en el primer partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Partido: Sudáfrica vs. Canadá

Sudáfrica vs. Canadá Fecha: Domingo 28 de junio de 2026

Domingo 28 de junio de 2026 Horario: 13:00 horas (tiempo del centro de México)

13:00 horas (tiempo del centro de México) Estadio: Los Ángeles, Inglewood, California

Los Ángeles, Inglewood, California Fase: Dieciseisavos de final del Mundial 2026

Dieciseisavos de final del Mundial 2026 Transmisión en México: Vix

Sudáfrica Sudáfrica avanzó tras quedar segunda del Grupo A del Mundial 2026 [Fotografía. Xinhua] (Wang Kaiyan)

¿Cómo llegan Sudáfrica y Canadá al primer duelo de eliminación?

Canadá firmó la mejor actuación mundialista de su historia al superar por primera vez la fase de grupos. La escuadra dirigida por Jesse Marsch terminó en el segundo lugar del Grupo B después de caer 2-1 frente a Suiza en la última jornada, resultado que le impidió quedarse con el liderato.

Ahora, los de la ‘hoja de maple’ afrontarán un reto inédito al disputar un encuentro de eliminación lejos del apoyo de su afición, ya que será el primer coanfitrión del torneo que salga de su país para jugar la fase definitiva.

Sudáfrica también escribió una página histórica en este Mundial 2026. Los ‘Bafana Bafana’ avanzaron como segundos del Grupo A gracias a su triunfo por 1-0 sobre Corea del Sur en la última jornada. Antes habían perdido 2-0 ante México en el partido inaugural y empatado 1-1 con Chequia, resultados suficientes para clasificar por primera ocasión a una ronda eliminatoria.

El duelo también enfrentará dos proyectos muy distintos. Mientras Canadá cuenta con una base importante de futbolistas que militan en ligas europeas, la mayor parte del plantel sudafricano desarrolla su carrera en el campeonato local.

Aunque será la primera vez que se enfrenten en una Copa del Mundo, ambas selecciones ya protagonizaron un duelo amistoso el 20 de noviembre de 2007.

En aquella ocasión, Sudáfrica se impuso por marcador de 2-0, por lo que buscará mantener su dominio sobre los norteamericanos en un partido que ahora tendrá un premio mucho mayor: un boleto a los octavos de final del Mundial 2026.

Canadá desaprovechó la oportunidad de jugar en casa los 16avos del Mundial 2026 [Fotografía. Xinhua] (Meng Yongmin)

¿Cuáles son los demás partidos de dieciseisavos del Mundial 2026?

La ronda de dieciseisavos se disputará del 28 de junio al 3 de julio. Aquí te dejamos el calendario completo de los partidos de esta ronda eliminatoria de la Copa del Mundo.

México volverá a ser protagonista durante esta fase con dos encuentros de eliminación directa. El Estadio de Monterrey recibirá el atractivo choque entre Países Bajos y Marruecos, de donde saldrá el rival de Canadá o Sudáfrica. Mientras que la Ciudad de México albergará el esperado partido de la Selección Mexicana contra Ecuador.

Con información de EFE.