¿Traición del yerno de ‘El Mayo’? ‘El Chavo Félix’ se declara culpable de narcotráfico en EU

Juan Carlos Félix Gastelum, de la facción 'Los Mayos', fue detenido el 18 de enero de 2025 en Culiacán, Sinaloa.

Juan Carlos Félix Gastélum, conocido como ‘El Chavo Félix’ y yerno del exlíder del Cártel de Sinaloa, Ismael ‘El Mayo’ Zambada, aceptó su responsabilidad penal ante una corte federal en San Diego, California, donde se declaró culpable de cuatro cargos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero.

El acusado, de 43 años, reconoció su participación en una red criminal dedicada a la producción y distribución de drogas a gran escala, en particular metanfetamina, así como su colaboración en esquemas de tráfico hacia Estados Unidos, según información del Departamento de Justicia.

El diario estadounidense San Diego Union-Tribune expuso que, en su acuerdo de culpabilidad, Félix Gastélum admitió haber operado una organización vinculada al Cártel de Sinaloa que era “uno de los principales operadores de los laboratorios clandestinos“ del cártel en las regiones serranas de Sinaloa y Durango.

Admitió que también vendía la metanfetamina producida en sus laboratorios a otros líderes del cártel en cargamentos que oscilaban entre “varios cientos de libras y varios miles de libras”, además de importar “miles de kilogramos” de esta droga y grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses señalan que este esquema de tráfico internacional de metanfetamina y cocaína operaba con redes de apoyo encargadas de facilitar el traslado, ingreso y distribución de las sustancias dentro del territorio estadounidense.

Juan Carlos Félix Gastelum era operador financiero y hombre de confianza de Ismael Zambada Sicairos, alias 'El Mayito Flaco'. (Secretarías de Estado)

¿Quién es la esposa de ‘El Chavo Félix’, yerno de ‘El Mayo’?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos identifica a ‘El Chavo’ Félix como parte del entorno familiar de ‘El Mayo’, al estar casado con una de sus hijas, Teresa Zambada Ortiz, lo que lo colocaba en una posición de cercanía con la estructura de mando del cártel, que durante años fue dirigida conjuntamente por Zambada y Joaquín’“El Chapo’ Guzmán.

Ni la defensa del acusado ni la fiscalía federal en San Diego emitieron declaraciones tras la audiencia en la que se formalizó la declaración de culpabilidad.

El caso forma parte de una estrategia de persecución penal sostenida por autoridades estadounidenses contra la organización criminal, la cual ha sufrido múltiples golpes tras la captura y condena de sus principales líderes. ‘El Chapo’ fue sentenciado a cadena perpetua en 2019, mientras que Zambada enfrenta diversos procesos en tribunales estadounidenses.

Félix Gastélum fue detenido en 2025 en Culiacán, Sinaloa, y posteriormente entregado a autoridades estadounidenses junto con otros presuntos operadores de alto nivel del cártel.

Durante la audiencia, la jueza federal Cynthia Bashant aceptó la declaración de culpabilidad y programó la sentencia para marzo del próximo año.

¿Cuántos años de prisión enfrenta ‘El Chavo Félix’ en EU?

Según el acuerdo de culpabilidad de Juan Carlos Félix Gastélum, el yerno de ‘El Mayo’ enfrenta una pena mínima de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua por cada uno de los tres cargos de conspiración para el tráfico de drogas.

Además, podría recibir una pena máxima de hasta 20 años por el delito de conspiración para el lavado de dinero.

Aunque los documentos judiciales no detallan con precisión la operación completa de la red criminal, sí establecen que la acusación formal contra Félix Gastélum fue presentada en 2022, tras una investigación federal.