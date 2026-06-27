Con Oswaldo Sánchez: Así es ‘La Hacienda del Terror’, la película protagonizada por 3 porteros mexicanos

Luis Michel, Oswaldo Sánchez y Jesús Corona fueron tres porteros que fueron convocados para representar a México en Copas del Mundo. [Fotografía. ChatGPT, Cuartoscuro]

Acérquense, niños y niñas, porque esta vez les contaremos una historia de terror mundialista que les pondrá la piel de gallina… tan escalofriante que no podrán apartar la mirada. Antes de convertirse en referentes del futbol mexicano y representar a la Selección Mexicana en Copas del Mundo, Oswaldo Sánchez, Jesús Corona y Luis Michel compartieron una faceta que pocos aficionados conocen: actuaron juntos en una película de terror titulada La Hacienda del Terror.

A principios de la década de los 2000, los tres guardametas aceptaron participar en una producción mexicana que pasó casi desapercibida durante su estreno, pero que con el paso de los años se convirtió en una curiosidad para seguidores del futbol y del cine nacional.

Aquel anecdótico proyecto originalmente contemplaba la participación de Luis Michel y Oswaldo Sánchez interpretándose a sí mismos como jugadores de Chivas, pero los cambios administrativos que atravesó el club con la llegada de Jorge Vergara modificaron esos planes. Si te quieres morir... pero de risa por este singular relato, te explicamos los detalles de esta película.

¿Por qué Oswaldo Sánchez, Jesús Corona y Luis Michel participaron en ‘La Hacienda del Terror’?

La participación de los tres guardametas se dio cuando sus carreras aún estaban en pleno desarrollo. Oswaldo Sánchez ya figuraba como uno de los porteros más reconocidos del futbol mexicano, mientras que Luis Michel y Jesús Corona comenzaban a consolidarse bajo los tres palos. El rodaje de la película inició en 2003 y buscó capitalizar la popularidad de los tres arqueros originarios de Guadalajara.

La idea inicial era que los jugadores, en especial Luis Michel y Oswaldo Sánchez, quienes en ese momento militaban en Chivas de Guadalajara, aparecieran como guardametas del club y que la historia incluyera secuencias relacionadas con el futbol.

Sin embargo, la transición en la propiedad del equipo durante la llegada de Jorge Vergara modificó el proyecto, por lo que esas escenas fueron descartadas y los porteros terminaron interpretando personajes dentro de la trama.

Aunque sus apariciones en pantalla fueron breves, Oswaldo Sánchez figuró como uno de los principales ganchos publicitarios de la producción. Años después, las escenas protagonizadas por los tres guardametas resurgieron en internet y redes sociales, donde sorprendieron a los aficionados al mostrar una faceta poco conocida de quienes más tarde representarían a México en mundiales.

¿De qué trata la película ‘La Hacienda del Terror’?

La película La Hacienda del Terror narra la historia de una joven obligada por su padre a ingresar a un convento para separarla del hombre que ama. Ambos deciden escapar, pero esa decisión desencadena una tragedia que termina por maldecir una antigua hacienda.

Años después, tras la muerte del propietario del inmueble, un grupo de herederos debe permanecer una noche en la hacienda para reclamar la parte de la herencia que les corresponde.

Conforme transcurre la estancia, comienzan a presentarse fenómenos paranormales relacionados con la maldición que pesa sobre el lugar, mientras los personajes intentan sobrevivir a los sucesos sobrenaturales.

La producción, que se estrenó hasta 2005, contó con un presupuesto cercano a los 5 millones de pesos. Además de los tres futbolistas, el reparto incluyó la participación de actores como Manuel Ojeda, María Sorté, Norma Lazareno, Geraldine Bazán y Lina Santos.

En la película, Oswaldo Sánchez interpreta a un hombre mujeriego y conquistador que aparece en una de las celebraciones de los herederos; Luis Michel da vida a otro de los jóvenes invitados a la hacienda, mientras que Jesús Corona encarna a uno de los hombres que acompaña al grupo y protagoniza una de las escenas de confrontación.

Ninguno de los tres desempeña un papel central en la trama, pero sus apariciones se convirtieron en el principal atractivo de la película para los aficionados al futbol y, curiosamente, los tres formarían parte de la Selección Mexicana en los mundiales.

Oswaldo Sánchez y Jesús Corona estuvieron en la portada de la película 'La hacienda del terror' [Fotografía. IMDB]

¿En qué Mundiales fueron convocados Oswaldo Sánchez, Jesús Corona y Luis Michel?

De los tres guardametas que participaron en La Hacienda del Terror, Oswaldo Sánchez fue quien más destacó con el conjunto tricolor al ser convocado en Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006.

En sus dos primeras Copas del Mundo fungió como suplente de Jorge Campos y de Óscar ‘Conejo’ Pérez, mientras que en Alemania 2006 se adueñó de la titularidad bajo el mando de Ricardo La Volpe y disputó los cuatro partidos de México en el torneo.

Sin embargo, Oswaldo Sánchez recuerda aquel Mundial de 2006 porque, antes del primer partido del cuadro mexicano, se enteró de la muerte de su padre, Felipe de Jesús Sánchez Carmona.

Jesús Corona integró las convocatorias para Alemania 2006 y Brasil 2014. En ambas ediciones ocupó un lugar como suplente y no tuvo participación dentro del terreno de juego. Aunque su actuación más destacada con la Selección Mexicana fue en 2012, cuando fue pieza clave en la obtención de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres.

Luis Michel también alcanzó el objetivo de convertirse en mundialista. Javier Aguirre lo incluyó en la lista definitiva para Sudáfrica 2010 como tercer guardameta, detrás de Óscar Pérez y Guillermo Ochoa.

Así, una producción de terror estrenada en 2005 terminó reuniendo, quizá sin imaginarlo, a tres futbolistas que años después representarían a México en Copas del Mundo, una coincidencia que convirtió a La Hacienda del Terror en una de las historias más peculiares que unen al cine de terror mexicano con la historia de la Selección Nacional.