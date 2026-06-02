‘Nunca habíamos estado tan preparados’: 4 razones de Oswaldo Sánchez por las que México hará historia en el Mundial

Oswaldo Sánchez apuntó que el rendimiento de la Selección Mexicana en la fase de grupos será clave para definir el alcance que tendrá en el Mundial de 2026. [Fotografía. Cuartoscuro]

¡Arriba la esperanza, muchachos! El exguardameta mexicano en Alemania 2006, Oswaldo Sánchez, emuló el optimismo de Javier ‘Chicharito’ Hernández y expuso las razones por las que considera que la Selección Mexicana puede firmar una actuación histórica en el Mundial de 2026.

El exportero sostuvo que el equipo tricolor cuenta con una base organizativa que no había observado en procesos anteriores y que podría marcar diferencia en el torneo para los dirigidos por Javier Aguirre, quien recientemente anunció la lista oficial de 26 futbolistas de la Selección Mexicana.

El exjugador de Chivas y Santos explicó que el crecimiento del proyecto no se limita al campo, sino que responde a una estructura que combina experiencia, conocimiento del entorno y continuidad en la toma de decisiones.

¿Por qué Oswaldo Sánchez ve una estructura sólida en México?

En el documental titulado El Quinto Partido, conducido por el actor Julián Gil, Oswaldo Sánchez destacó que una de las principales razones por las que México puede trascender en la próxima justa mundialista es la presencia de Duilio Davino como director deportivo.

“Es un personaje que fue campeón con Tecos, fue campeón con América, fue campeón con Rayados como jugador. Fue mundialista en Francia 98. Jugó. Fue campeón como directivo en Rayados. Entonces, este chavo sabe lo que es estar dentro de la cancha y fue campeón”, señaló.

Duilio Davino llegó a la Selección Mexicana en mayo de 2023 como parte de la reestructuración del futbol mexicano tras el fracaso en el Mundial de Qatar 2022, en el que México no avanzó de la fase de grupos.

Como futbolista fue mundialista en Francia 1998 y campeón de Liga MX con Tecos, América y Rayados de Monterrey. Posteriormente, como directivo del conjunto regiomontano, conquistó una Liga MX, dos Ligas de Campeones de la Concacaf y dos Copas MX.

Otro de los pilares fundamentales para Oswaldo Sánchez es Rafael Márquez, actual auxiliar técnico de la Selección Mexicana, quien está contemplado como futuro entrenador del conjunto tricolor.

Rafael Márquez llegó al cuerpo técnico tras dirigir al Barça Atlètic, filial del FC Barcelona, donde trabajó durante dos temporadas. En ese periodo llevó al equipo de pelear por no descender a disputar la final por el ascenso a la Segunda División, que no consiguió tras perder ante el Racing de Santander.

Para Oswaldo Sánchez, es fundamental la presencia de Javier Aguirre, actual entrenador de la Selección Mexicana, a quien destacó por su experiencia y el manejo de grupo en competiciones internacionales, aspectos clave para el tercer Mundial en el que estará al frente del cuadro tricolor.

“El Vasco, que a muchos les puede o no gustar cómo juega, pero tiene toda la experiencia del mundo”, expresó el exguardameta.

A pesar del ambiente negativo o las bajas expectativas que existen en torno al equipo, Oswaldo Sánchez subrayó el impacto que tendrá la afición durante el torneo, especialmente al disputarse en territorio nacional. Consideró que el respaldo en los estadios puede convertirse en un impulso anímico determinante para el conjunto tricolor.

“México, por más que critiquemos a la selección, cuando llegue el Mundial nos vamos a volver locos cuando la ‘Hormiga’ González o Raúl Jiménez marquen el primer gol”, explicó.

¿Qué necesita México para llegar lejos en el Mundial?

Oswaldo Sánchez apuntó que el rendimiento de la Selección Mexicana en la fase de grupos será clave para definir el alcance que tendrá en el Mundial de 2026.

“Si quedamos en primer lugar del grupo, las cosas se pueden acomodar para llegar muy lejos”, afirmó el guardameta.

En 9 días, México disputará el partido inaugural del Mundial 2026 ante Sudáfrica en la cancha del Estadio Ciudad de México. Sin embargo, los duelos ante Corea del Sur y República Checa serán clave para definir su clasificación a la siguiente fase.

El calendario de México será el siguiente:

México vs Sudáfrica - 11 de junio de 2026 - Estadio Ciudad de México

México vs Corea del Sur - 18 de junio de 2026 - Estadio de Guadalajara

- 18 de junio de 2026 - Estadio de Guadalajara México vs República Checa - 24 de junio de 2026 - Estadio Ciudad de México

México venía clasificando a los octavos de final desde la Copa del Mundo de 1994, racha que se cortó en Qatar 2022 tras quedar eliminado en la fase de grupos. Para volver a esa instancia, el equipo deberá alcanzar el quinto partido del torneo.