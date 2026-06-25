Para que vueles como ‘Memo’: La historia de Tortas Don Polo, el local favorito de Ochoa para comer en México

Antes de convertirse en uno de los porteros más importantes de la Selección Mexicana, Guillermo Ochoa pasó parte de su infancia entre las mesas, el mostrador y la cocina de Tortas Don Polo. [Fotografía. Cuartoscuro]

Sin duda, Guillermo Ochoa vivió una de las noches más memorables de su carrera futbolística al ser ovacionado por toda la afición mexicana tras ingresar unos minutos en la goleada de México ante Chequia en el Estadio Ciudad de México. Entre lágrimas, el guardameta recordó todo lo que ha vivido a sus 40 años, desde su debut con el América hasta su infancia en Tortas Don Polo, donde veía a su padre trabajar en el local.

‘Memo’ Ochoa llegó a pasar tiempo entre la escuela, los entrenamientos y el negocio familiar. En distintas entrevistas recordó que, antes de consolidarse como futbolista profesional, apoyaba en lo que hacía falta dentro de la tortería.

El negocio, ubicado en avenida Félix Cuevas, va más allá de su vínculo con el guardameta mexicano. Es una tortería tradicional con casi 70 años de historia, un menú amplio y una especialidad muy particular: la torta Suiza, creada a partir de una petición que el propio portero hizo cuando era niño.

Guillermo Ochoa vio algunos minutos en el último partido de la Selección Mexicana en el Mundial 2026. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Cuál es la historia de Tortas Don Polo y dónde se encuentran sus sucursales en la CDMX?

La historia de Tortas Don Polo comenzó en 1956 con Leopoldo Sánchez Preciado, originario del estado de Colima. De acuerdo con la historia oficial del restaurante, desde joven se dedicó al comercio en su estado natal y, al llegar a la Ciudad de México, inició actividades en el local 18-A del Multifamiliar Miguel Alemán.

Aquel primer espacio estaba acondicionado para la venta de jugos y licuados. Con un capital de 50 mil pesos, Don Leopoldo comenzó a trabajar en un negocio pequeño, pero pronto encontró una oportunidad: vender tortas calientes en la capital del país.

La idea tuvo éxito y el crecimiento del negocio permitió la apertura del restaurante de Félix Cuevas en 1960. Esa sucursal, ubicada frente al Hospital 20 de Noviembre, se convirtió en la casa matriz y en el punto más emblemático de Tortas Don Polo.

Con el paso de los años, el restaurante consolidó su fama entre vecinos de la colonia Del Valle, oficinistas, familias, médicos, pacientes y visitantes del hospital. La tortería creció hasta sumar otras sucursales, pero la de Félix Cuevas conserva el peso histórico del negocio original.

Los otros dos locales se ubican en Parque Hundido, sobre General Porfirio Díaz 534, colonia Noche Buena, y en la zona de Plutarco, en Don Juan 116, esquina con Plutarco Elías Calles.

¿Cómo es el local de Tortas Don Polo en Félix Cuevas?

La sucursal de Tortas Don Polo en Félix Cuevas ofrece un espacio amplio con mesas ideales para familias y grupos, servicio de restaurante y un mostrador donde las tortas se preparan al momento.

El ambiente conserva una estética clásica, similar a las fondas y cafeterías capitalinas que permanecen como puntos de reunión de barrio. Parte de su identidad está en la rutina: clientes que acuden a desayunar, otros que llegan por tortas para llevar y comensales que visitan el lugar por tradición familiar.

En el restaurante también destaca la oferta de pan hecho en casa, bebidas tradicionales, jugos, licuados, desayunos mexicanos y comida corrida.

Guillermo Ochoa contó en varias ocasiones cómo pasaba su infancia en la tortería donde trabajaba su padre. [Fotografía. Cuartoscuro, Tortas don Polo/Instagram]

¿Qué tiene que ver Memo Ochoa con la torta Suiza de Don Polo?

Antes de convertirse en uno de los porteros más importantes de la Selección Mexicana, Guillermo Ochoa pasó parte de su infancia entre las mesas, el mostrador y la cocina de Tortas Don Polo, el restaurante familiar donde veía trabajar a su padre y donde también apoyaba en lo que hacía falta dentro del local.

Entre la escuela, los entrenamientos y la rutina del negocio, Memo comenzó a pedir una torta preparada a su manera. No era una receta de la carta ni una especialidad diseñada para los clientes: era un antojo personal que repetía cada vez que llegaba al restaurante.

La combinación tenía como base varios quesos. Guillermo Ochoa recordó en varias entrevistas que le pedía a su papá preparar una torta con los ingredientes que más le gustaban, hasta que aquella solicitud infantil empezó a tomar forma como una receta propia de Don Polo.

“Hay una torta que se hizo, de hecho, por culpa mía. Yo se la pedía mucho a mi papá, le decía: ‘Oye, me gusta mucho con estos ingredientes; combínale los cuatro quesos’”, contó el portero sobre el origen de esa preparación.

La torta dejó de ser solo el pedido de Memo Ochoa cuando otros clientes comenzaron a probarla y la familia decidió incorporarla al menú bajo el nombre de Suiza.

Con el paso de los años, la receta cambió respecto a la versión original que pedía el guardameta, pero conserva el vínculo con aquella anécdota familiar. En el menú vigente, la torta Suiza aparece como una preparación con jamón, queso panela, queso amarillo y quesillo, con un precio de 110 pesos.

¿Qué se puede comer en Tortas Don Polo?

Aunque las tortas son el centro de la carta, el menú de Don Polo es mucho más amplio. La oferta incluye desayunos, huevos tradicionales, sándwiches, sopas, caldos, pollo, carne, antojitos mexicanos, postres, panadería y una variedad de bebidas como jugos, licuados, aguas frescas, café y chocolate caliente.

Entre las tortas sencillas aparecen opciones como jamón, queso panela, quesillo Oaxaca, salchicha, chorizo, pollo, aguacate, pierna horneada, milanesa, bacalao y pavo. Los precios van de 55 a 109 pesos, según el ingrediente.

La carta también incluye tortas combinadas como milanesa con quesillo, huevo con queso o chorizo con huevo. En esta categoría, los precios varían de 99 a 139 pesos.

Si tú también quieres probar las tortas favoritas de Guillermo Ochoa, quien colgará los guantes al finalizar su participación con México en el Mundial 2026, aquí te dejamos un listado completo del menú de Tortas Don Polo:

Tortas sencillas

Jamón: 55 pesos.

Queso panela: 77 pesos.

Quesillo Oaxaca: 85 pesos.

Salchicha: 78 pesos.

Chorizo: 77 pesos.

Pollo: 87 pesos.

Aguacate: 77 pesos.

Pierna horneada: 62 pesos.

Milanesa: 89 pesos.

Bacalao: 91 pesos.

Pavo: 109 pesos.

Tortas combinadas

Milanesa con quesillo: 115 pesos.

Salchicha con quesillo: 122 pesos.

Aguacate con quesillo: 109 pesos.

Chorizo con huevo: 99 pesos.

Pierna con quesillo: 102 pesos.

Jamón con quesillo: 105 pesos.

Huevo con queso: 120 pesos.

Tortas especiales

Cubana: 127 pesos.

Hawaiana: 110 pesos.

Americana: 114 pesos.

Suiza: 110 pesos.

Chile relleno: 93 pesos.

Chilaquiles: 98 pesos.

Desayunos y paquetes

Bisquet con margarina: 46 pesos.

Hot cakes con mantequilla: 84 pesos.

Molletes: desde 89 pesos.

Chilaquiles: desde 129 pesos.

Paquetes de desayuno: entre 129 y 259 pesos.

Tamales: desde 45 pesos.

Huevos al gusto

Huevos rancheros: 119 pesos.

Huevos ahogados: 113 pesos.

Huevos divorciados: 113 pesos.

Huevos a la mexicana: 99 pesos.

Huevos con jamón: 129 pesos.

Comida

Consomé: desde 79 pesos.

Sopa de tortilla: 79 pesos.

Arroz: 39 pesos.

Espagueti: 61 pesos.

Milanesa: 139 pesos.

Arrachera: 199 pesos.

Filete a la tampiqueña: 229 pesos.

Bebidas

Café exprés: 41 pesos.

Café americano: 37 pesos.

Chocolate caliente: desde 58 pesos.

Aguas frescas: desde 45 pesos.

Jugos especiales (Antigripal, Colima, Fibra, Light, Popeye o 7 frutas): de 66 a 85 pesos.

Panadería y postres

Pan dulce: desde 25 pesos por pieza.

Empanada: 41 pesos.

Pan de muerto (temporada): 76 pesos.

Calabaza en tacha (temporada): 76 pesos.

Flan napolitano: desde 79 pesos.

Ahora que Guillermo Ochoa dirá adiós a las canchas tras disputar 150 partidos con la Selección Mexicana y seis Copas del Mundo, tal vez quiera recordar viejos momentos en el local que lo vio crecer con una torta.