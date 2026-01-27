‘Combínale 4 quesos’: La historia de la torta Suiza que nació por Memo Ochoa

Además de esta preparación, en Don Polo se venden desayunos, sopas, antojitos y comida a la carta, así como postres y pan dulce. (Foto: Cuartoscuro)

Mucho antes de que el portero Guillermo ‘Memo’ Ochoa se fuera del país para jugar con el AEL Limassol FC, pasó gran parte de su vida en la capital, donde frecuentaba sitios como el centro de Coyoacán y el restaurante Tortas Don Polo.

No solo por los platillos que se sirven o por el café, que aún se prepara con máquinas de antaño, sino porque los dueños de la tortería de la Ciudad de México son familiares del futbolista ‘Memo’ Ochoa.

Tortas Don Polo es un restaurante que abrió en la década de los 50 por el tío del exjugador de las ‘Águilas’ del América y, más allá de su vínculo con el futbolista, es conocido por sus tortas calientes.

¿Cuál es la historia detrás de la torta Suiza de Memo Ochoa?

El portero, quien llegó a jugar con la Selección Nacional de México, nació en Guadalajara, pero se mudó a la Ciudad de México cuando tenía 10 años. Al llegar, su papá comenzó a trabajar en el negocio de la familia.

En una entrevista con Expedia y Dónde Ir, ‘Memo’ Ochoa explicó que solía pasar su infancia en Coyoacán, debido a que su escuela se encontraba en esta alcaldía, ya que era la única con turno vespertino que le permitía entrenar en el Club América por las mañanas y asistir a clases por la tarde.

“Mucho tiempo con mis amigos lo pasé aquí, en el centro de Coyoacán, en los mercados, chocolaterías y mezcalerías”, comentó en ese momento; sin embargo, uno de los recuerdos más vívidos que conserva son las visitas a Tortas Don Polo.

La tortería de los familiares de Memo Ochoa abrió en la década de los 50. (Foto: Cuartoscuro) (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Durante la conversación recordó que solía acudir al negocio, donde le pedía a su papá que le preparara una torta con ingredientes muy específicos, ya que en ese entonces no había nada similar en el menú.

“Hay una (torta) que se hizo, de hecho, por culpa mía. Yo se la pedía mucho a mi papá, le decía: ‘Oye, me gusta mucho con estos ingredientes; combínale los cuatro quesos’”, compartió ‘Memo’ Ochoa.

Así nació la torta Suiza —que posiblemente recibió ese nombre en referencia a los quesos de aquel país— y que actualmente forma parte del menú de Tortas Don Polo. “Es una de mis favoritas”, afirmó el portero.

¿Quién es el dueño de Tortas Don Polo? La historia de la tortería

Fue en 1956 cuando Leopoldo Sánchez Preciado, originario de Colima, decidió emprender con un negocio sencillo en el local 18-A del multifamiliar Miguel Alemán, de acuerdo con el sitio web de la tortería.

“Empezó con un puesto de jugos y tortas”, relató uno de los trabajadores de Tortas Don Polo en entrevista con el canal de YouTube Jambando en dos ruedas, mientras que otro añadió que el negocio comenzó con solo 50 pesos de capital.

Aunque en la Ciudad de México existía una gran cantidad de puestos de desayunos, Leopoldo Sánchez le dio un toque especial: las tortas se servían calientes, al incluir ingredientes como milanesas fritas, salchichas y pierna.

La preparación fue tan bien recibida por las y los chilangos que, apenas cuatro años después, ‘Polo’ logró reunir el dinero suficiente para expandirse y abrir su propio restaurante en la avenida Félix Cuevas.

Tortas Don Polo es un restaurante fundado por Leopoldo Sánchez Preciado. (Foto: Unsplash)

El menú creció al igual que la sucursal, ya que además de tortas comenzaron a venderse desayunos, comida a la carta, sopas e incluso pan recién horneado, tal como mencionó ‘Memo’ Ochoa en la entrevista.

Con el paso del tiempo, Tortas Don Polo abrió dos sucursales más en la Ciudad de México, las cuales continúan en operación.

¿Cuánto cuesta la torta Suiza, que inventó ‘Memo’ Ochoa, y qué lleva?

Han pasado varios años desde que el papá de ‘Memo’ Ochoa le preparaba su torta favorita; sin embargo, aún es posible probarla en Tortas Don Polo, ya que fue incluida en la carta bajo el nombre de Suiza.

No obstante, la receta ha cambiado ligeramente, pues actualmente no lleva los cuatro quesos que pedía el portero del América cuando era niño, sino tres: queso blanco, amarillo y quesillo.

La torta, que se encuentra en la sección de Especiales junto a la Cubana —que presuntamente fue inventada por Don Polo en su restaurante—, tiene un costo de 101 pesos. Si decides visitarlo, debes saber que existen opciones más accesibles.

Los precios de las tortas van desde los 53 pesos, por la de huevo, hasta los 130 pesos, por la de arrachera. Algunos de los costos del menú son los siguientes:

Sencillas

Huevo: 53 pesos

Queso panela: 74 pesos

Quesillo: 82.50 pesos

Salchicha: 75 pesos

Bacalao: 110 pesos

Pavo: 115.50 pesos

Milanesa: 87 pesos

Combinadas

Milanesa con queso: 122 pesos

Milanesa con queso amarillo: 102 pesos

Salchicha con queso: 110 pesos

Aguacate con queso panela: 90.50 pesos

Pierna con queso: 121 pesos

Jamón con queso amarillo: 90.50 pesos

Especiales

Cubana: 102 pesos

Hawaiana: 120 pesos

Arrachera: 130 pesos

Suiza: 101 pesos

Chile relleno: 99 pesos

Chilaquiles: 101 pesos

Pollo con mole: 102 pesos

Romeritos: 102 pesos

La sucursal original de Tortas Don Polo se ubica en la avenida Félix Cuevas número 86, colonia Tlacoquemécatl del Valle, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. De acuerdo con Google Maps, el gasto promedio por persona es de entre 100 y 200 pesos.