‘Empezó como un puesto’: Historia de Don Polo, restaurante donde sirven tortas suizas por Memo Ochoa

Además de tortas, el restaurante Don Polo ofrece comidas completas con guisados como el bistec con papas y las enchiladas. (Foto: Cuartoscuro)

¿Te imaginas ir a echarte una torta cubana y encontrarte al arquero Guillermo Ochoa? Este es un sueño que algunos aficionados con suerte pueden vivir al visitar el restaurante Tortas Don Polo, de la Ciudad de México.

Un negocio que forma parte de la familia del actual portero del AEL Limassol FC y que visita de manera ocasional. Y aunque el lugar es conocido por el vínculo que tiene con Memo Ochoa, en realidad el restaurante cuenta con 68 años de historia.

Décadas a lo largo de las cuales Tortas Don Polo ha evolucionado, pues aunque en la actualidad ofrece comidas completas, desayunos y hasta pan recién horneado, comenzó siendo un pequeño puesto callejero de jugos de fruta natural.

¿Cuál es la historia detrás de Tortas Don Polo?

El restaurante fue inaugurado por Leopoldo Sánchez Preciado, el tío de Memo Ochoa, quien en ese momento era un joven originario de Colima que desde muy pequeño tenía afinidad con los negocios.

Al vivir en la Ciudad de México, Leopoldo comenzó con un emprendimiento pequeño, según recordaron los meseros de Tortas Don Polo en una entrevista con el canal de YouTube Jambando en dos ruedas.

“Empezó con un puesto de jugos y tortas”, comentó uno de los colaboradores del restaurante Tortas Don Polo, mientras otro agregó que Leopoldo comenzó su negocio con solo 50 pesos en 1956.

Las Tortas Don Polo iniciaron en un puesto callejero. (Foto: Wiki Commons/ Shutterstock)

El puesto se acondicionó en el local 18-A del multifamiliar Miguel Alemán. Luego de tener éxito con sus tortas, el negocio comenzó a crecer, en especial debido a que decidió innovar.

“Él fue el iniciador de las tortas calientes”, explicó uno de los colaboradores en la conversación, ya que comenzó a realizar tortas con ingredientes como milanesas fritas, queso derretido y pierna.

Con las ganancias, Leopoldo Sánchez abrió su primer restaurante en Félix Cuevas en 1958. Tortas Don Polo comenzó a cobrar popularidad en la zona, por lo cual en los años siguientes inauguraron dos sucursales más.

¿Qué torta se ‘inventó’ por Memo Ochoa?

Aunque Memo Ochoa nació en Guadalajara, su familia se mudó a la Ciudad de México cuando él tenía 10 años y su papá comenzó a trabajar en el restaurante Tortas Don Polo.

El portero mexicano recuerda con cariño su paso por el restaurante, debido a que incluso asegura que cuando era niño solía pedir una torta especial con los mismos ingredientes todo el tiempo, la cual ahora forma parte del menú, según dijo en una entrevista con Expedia y Dónde Ir.

“Hay una (torta) que se hizo, de hecho, por culpa mía. Yo se la pedía mucho a mi papá, le decía: ‘Oye, me gusta mucho con (estos ingredientes); combínale los cuatro quesos’, y terminó siendo ahora la torta suiza, que es una de mis favoritas”, comentó.

Las tortas suizas que se venden en Don Polo, son en honor a Memo Ochoa. (Foto: Unsplash)

En la conversación también aseguró que él recomienda el restaurante debido a que la calidad de sus preparaciones es muy buena y no únicamente porque sea el negocio de sus familiares.

“Es un restaurante que tiene más de 65 años (…) eso quiere decir algo, y el que siga vigente, el que siga la gente visitándolo es espectacular”, comentó el arquero, quien en ocasiones suele ir a comer a este lugar.

Menú y precios: ¿Qué venden en el restaurante de la familia de Memo Ochoa?

Aunque el nombre del establecimiento puede resultar engañoso, en realidad no solo venden tortas; también ofrecen platillos de la gastronomía mexicana en una carta que se divide en sopas, desayunos, a la carta y antojitos.

Por este motivo, en el restaurante se pueden encontrar platos como consomé de pollo, arroz, pollo con mole, bistec con papas y frijoles, milanesa de res, sincronizadas, club sándwich y papas a la francesa.

De acuerdo con el menú compartido por Google Maps, los precios van de los 43 pesos (por el consomé con verduras) a los 167 pesos (por el filete a la tampiqueña). Aunque la especialidad son las tortas, los costos de estas son los siguientes:

Cubana: 92.50 pesos.

Hawaiana: 109 pesos.

Arrachera: 118 pesos.

Suiza: 91.50 pesos.

Chile relleno 90 pesos.

Jamón con huevo 84 pesos.

Chilaquiles 92 pesos.

Pollo con mole 93 pesos.

Pavo con mole 117 pesos.

salchicha con huevo 87 pesos.

Chorizo con huevo 84 pesos

Además de tortas, se venden antojitos mexicanos y comidas completas en el restaurante. (Foto: Cuartoscuro) (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Además, tal como menciona el mismo Memo Ochoa, uno de los grandes atractivos del restaurante es el pan dulce recién hecho que tienen, así como el café, que se prepara con máquinas de antaño, lo que le da un sabor especial a la bebida.

¿En dónde está Tortas Don Polo, de la familia de ‘Memo’ Ochoa?

Tortas Don Polo cuenta con tres sucursales en la actualidad, todas ellas dentro de la Ciudad de México. Las direcciones son las siguientes:

Félix Cuevas: Av. Félix Cuevas 86, col. Tlacoquemecatl del Valle, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

Parque Hundido: Av. Porfirio Díaz 534, col. Noche Buena, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.