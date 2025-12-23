‘El Short Rib es su favorito’: Así es María Argentina, el restaurante de carnes donde comió Peña Nieto

El restaurante María Argentina publicó una fotografía con el expresidente, en la cual afirmaron que atenderlo había sido un honor. (Foto: Unsplash/ Cuartoscuro)

¡No solo come en negocios con estrellas Michelin! Aunque menos frecuente que otros políticos, el expresidente Enrique Peña Nieto también ha sido visto en restaurantes y uno de ellos fue María Argentina.

Un establecimiento del Estado de México que cuenta con un menú dual: mar y tierra, en donde no se pierden de vista algunos de los ingredientes de la cocina mexicana tradicional como los insectos.

Y aunque su fuerte son los cortes de carne premium, como el que se comió Enrique Peña Nieto en su visita al restaurante, también hay hamburguesas, tacos y platos de la gastronomía mexicana como cochinita pibil.

¿Cómo es el restaurante María Argentina?

En el restaurante María Argentina la experiencia se vive únicamente en el interior; sin embargo, sus amplios ventanales permiten mirar hacia el exterior mientras se disfrutan los platillos, lo que aporta luminosidad y una sensación de amplitud al espacio.

Tal como lo sugiere su fachada, el lugar combina la estética de un steak house con guiños a la identidad mexicana, visibles en los detalles de talavera poblana que decoran paredes y escaleras.

La especialidad del restaurante María Argentina son los cortes de carne. (Foto: Unsplash)

Aunque María Argentina conserva un ambiente familiar, también funciona como restaurante cantina. Cuenta con una barra donde los comensales pueden disfrutar de un buen trago, ya sea de su amplia carta de destilados, cócteles o una copa de vino.

El espacio mantiene un toque rústico que se equilibra con plantas ornamentales y luces cálidas, elementos que crean una atmósfera acogedora, especialmente durante las veladas nocturnas.

¿Cómo fue la visita de Enrique Peña Nieto a María Argentina?

Enrique Peña Nieto acudió a comer al restaurante María Argentina durante diciembre del 2018, poco después de haber entregado la presidencia a Andrés Manuel López Obrador.

La visita fue compartida por el mismo establecimiento del Estado de México, debido a que publicaron una fotografía en donde se pueden ver a los colaboradores del restaurante en compañía del expresidente.

“Licenciado Enrique Peña Nieto fue un honor haberle atendido en esta su casa. ¡Ahora ya sabemos que el Short Rib horneado 24 horas es su favorito! Lo esperamos pronto”, escribieron en sus redes sociales.

El corte que eligió el expresidente proviene de las primeras cinco costillas de la res, lo que la hace una de las partes más carnosas con un buen marmoleado, por lo cual es ideal para una cocción lenta.

¿Cuánto cuesta comer en el restaurante María Argentina?

En María Argentina los platillos no solo contienen carne de res como la que comió Peña Nieto, también se pueden pedir pulpo, salmón y camarones o ensaladas para acompañar las preparaciones.

Aunque si pides cortes de carne podrás vivir una experiencia interesante, ya que algunos de ellos se terminan de cocinar en tu mesa, tal como el filete con mezcal.

Los precios van de los 109 pesos (por media porción de ensalada María) a los 2 mil 99 pesos (por el corte porter house prime). Además, puedes pedir postres como pasteles, pavlovas y frutas con crema por precios de entre 150 pesos y 349 pesos.

Entradas

Elote: 110 pesos

Espinacas: 110 pesos

Chorizo argentino: 110 pesos

Tacos

Tacos de bife con tuétano y papas: 3150 pesos

Tacos de pork belly: 339 pesos

Tacos de camarón: 339 pesos

Tierra y fuego

Milanesa de res con papas: 310 pesos

Hamburguesa cheddar: 345 pesos

Arrachera marinada: 399 pesos

Salmón glaseado con costra de almendra: 439 pesos

Camarones al ajillo: 549 pesos

Bife de chorizo prime: mil 429 pesos (800 gramos)

Asado de tira: mil 199 pesos

Tomahawk prime: mil 709 pesos

Tomahawk añejo de la casa: mil 750 pesos

Porter House Prime: 2 mil 99 pesos

Además de este menú, el restaurante ofrece pizzas clásicas como la margarita, de pepperoni y cuatro quesos, las cuales cuestan 289 pesos. En cuanto a bebidas, dependerá de qué quieras tomar, ya que hay cócteles y opciones sin alcohol.

El restaurante María Argentina se encuentra ubicado en la avenida de baja velocidad Tollocan, Colonia Agrícola, Francisco I. Madero, Metepec, Estado de México.