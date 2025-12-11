La Única de Guerrero en la CDMX: Así es la cantina donde se filmó ‘Nosotros los nobles’, fundada hace 92 años

La cantina La Única de Guerrero apareció en la película 'Nosotros los Nobles'. (Foto: Cuartoscuro/IAGemini)

Una de las cantinas más antiguas de la Ciudad de México está en la Guerrero, se trata de un local fundado hace más de 90 años que sirvió de escenario para grabar la película Nosotros los Nobles, protagonizada por Karla Souza.

El negocio de bebidas alcohólicas y comida lleva por nombre La Única de Guerrero y es conocida como una de las ‘auténticas’ cantinas de la CDMX.

En este lugar no solo se degusta de una cerveza en lata o botella, también es un restaurante de platillos mexicanos como tacos, pero también cuenta con recetas internacionales.

¿Cómo es La Única de Guerrero, cantina en la Ciudad de México?

La cantina fue fundada en la CDMX el 11 de diciembre de 1933, creada por el señor Ramón Suárez Fernández, quien comenzó con tan solo un establecimiento de 5 metros cuadrados.

El negocio es de carácter familiar, pues ha sido heredado de generación en generación de la familia Suárez.

“Mi papá se quedó con la cantina, luego la tomé yo, me enseñó por 5 años para respetar y trabajar el lugar con tradición, ayudar y estar a cargo de todo, mantener ese servicio dado por décadas (...) mi abuelo, el fundador, vino de España, traía ideas de allá”, declaró Francisco, actual dueño de la cantina.

De acuerdo con ‘Pancho’, fue el origen español de su familia lo que los llevó a integrar recetas ibéricas en el menú del restaurante, como la chistorra, el cabrito y el jamón serrano.

En las paredes de la cantina en la Ciudad de México hay algunas antigüedades relacionadas con culturas africanas, principalmente, las cuales le dan una identidad al local.

Francisco asegura que no tienen planes de abrir otra sucursal para mantener el nombre de La Única de Guerrero.

El sitio no solo es para acudir a tomar y beber, pues también tienen un grupo musical para amenizar las tardes y noches dentro de la cantina, en donde se abre espacio para sacarle brillo a la pista con los mejores pasos de los comensales.

Las mesas de madera se distribuyen a lo largo enfrente de la barra, donde muy a la antigua mantiene las botellas al fondo y las copas colgadas.

Según información compartida por las redes sociales oficiales del negocio, en sus instalaciones se grabaron las escenas de la película Nosotros los nobles, donde ‘Barbi’ Noble trabajó junto con ‘Lucho’, empleo que también la llevó a ‘pasear’ por la Central de Abastos.

¿Cuál es el menú de la cantina La Única de Guerrero?

El menú del restaurante de La Única de Guerrero tiene diferentes platillos tanto de tradición mexicana como española.

En las entradas hay sopa de hongos, porciones de jamón serrano, diversos platillos de pescados y mariscos o ensaladas con distintos ingredientes, los cuales van desde los $180 MXN hasta los $400 MXN.

Hay caldo y coctel de camarón, pulpo o mixtos, sopas como caldo de pollo, jugo de carne y arroz con distintos complementos con un costo promedio de $280 MXN.

Los cortes de carne disponibles son variados, existe arrachera, filete miñón, puntas de res o tomahawk, por un precio entre los $460 MXN y los $900 MXN.

Una de las estrellas del menú del restaurante es el cabrito, el cual se puede consumir en partes y pedir únicamente un trozo o completo, el platillo tiene un valor desde los $150 MXN hasta los $2,200 MXN (parrillada).

En la carta de bebidas alcohólicas hay vinos tintos, rosados y blancos por un costo oscilante entre los $350 MXN y los $1,750 MXN, cabe destacar que las botellas tienen orígenes variados, pues algunos son chilenos, otros nacionales y algunos españoles.

Se ofrecen diferentes destilados como tequila, brandy, coñac, ron, whisky y mezcal, cada una de las opciones con precios muy distintos entre sí.

La botella de chela de 355 mililitros tiene un costo promedio de $75 MXN, con presentaciones de diferentes marcas.

¿Dónde está la Cantina La Única de Guerrero y cuáles son los horarios?

La histórica cantina está localizada en Av. Guerrero 258, Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Puedes reservar una mesa en sus redes sociales o marcando al número que se comparte en su página oficial.

Los horarios son de lunes a sábado de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. y los domingos de mediodía a 10:00 p.m.