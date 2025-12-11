Con sardina y frijoles: Así nacieron las ‘Tortas de la Barda’, en donde Claudia Sheinbaum comió

Las tortas fueron apodadas como ‘de la barda’ por la ubicación que tenía el primer lugar que vendió la preparación. (Foto: Cuartoscuro/ Pexels)

Aunque existen muchas torterías antiguas en México, muy pocas pueden presumir haber creado una torta que con el tiempo se convertiría en un clásico, y además de La Casa del Pavo, una de ellas es René y su hijo Cepillín.

Un negocio familiar que se ha autonombrado como el creador de las famosas ‘tortas de la barda’, un platillo típico de Tampico, que no solo ha conquistado el paladar de los tamaulipecos, sino que también el de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria de México presumió su visita al establecimiento durante 2023, cuando acudió a la Plaza de la Libertad y de Las Hijas de Tampico, en donde además de disfrutar de la clásica torta con jamón, queso, aguacate y carne deshebrada, se tomó fotos con los comensales.

Y aunque la visita de Claudia Sheinbaum a la tortería de Tampico es uno de los sucesos más notables en el lugar, lo cierto es que René y su hijo Cepillín ha vivido todo tipo de anécdotas, ya que llevan 97 años dando servicio en Tamaulipas.

¿Cuál es la historia de las ‘tortas de la barda’?

La historia de las ‘tortas de la barda’ se comienza a escribir con José María Bracamontes Martínez, quien al llegar de Michoacán a Tampico abrió un pequeño puesto para vender comida en 1928.

“En un carretón de madera, aquí a la entrada del puerto, comienza a vender sus tortas de sardina, con frijol, jitomate, cebolla, chile y sal”, recuerda el nieto de José María en una conversación con el chef Toño Méndez.

Aunque puede parecer una combinación poco común, de forma inicial tuvo éxito, pero con el tiempo, las tortas de sardina dejaron de ser las favoritas de las personas, por lo cual su hijo René Bracamontes agregó nuevos ingredientes.

De forma inicial las tortas de la barda llevaban sardina y frijoles, pero la receta cambió. (Foto: Captura de pantalla)

“A lo que él me platicaba es que andando por el Mercado de Tampico pasó por las carnes frías”, agrega el nieto del creador de las ‘tortas de la barda’. En esta sección, René compró un poco de mortadela, un ingrediente que sustituyó a la sardina.

El cambio en la proteína principal fue un éxito, pero René no se detuvo, siguió buscando las mejores combinaciones para sus tortas: “él le empezó a meter queso blanco, amarillo, queso de puerco… hasta que salió la creación”, afirma.

Dado que la tortería de José María y René comenzó muy cerca de una barda que separaba al ferrocarril, de los muelles y las aduanas de Tampico, la peculiar preparación fue apodada como se le conoce hoy en día.

“Se llaman ‘tortas de la barda’ por aquella barda (en donde comenzó el negocio). De hecho la gente fue la que le puso así”, explica el nieto de José María en la entrevista con el chef Toño Méndez

¿Qué llevan las ‘tortas de la barda’ y cuánto cuestan?

Aunque la tortería René y su hijo Cepillín tiene la receta original, luego de su éxito diferentes personas comenzaron a replicar la famosa ‘torta de la barda’ haciendo uso de los mismos ingredientes, convirtiendo esta preparación un platillo típico.

Las ‘tortas de la barda’ son tan populares en Tampico como lo son las tortas de tamal en la Ciudad de México, y todas se realizan con los mismos ingredientes, los cuales son:

Jitomate

Cebolla

Frijoles

Jamón de pierna

Queso amarillo

Queso de puerco

Aguacate

Carne de res deshebrada

Queso blanco

Chorizo frito

Además, para los comensales más aventureros, las ‘tortas de la barda’ en general se suelen acompañar de un chicharrón en salsa verde para darle un toque picante a la preparación.

En René y su hijo Cepillín, restaurante donde comió Claudia Sheinbaum, las ‘tortas de la barda’ se sirven en tres presentaciones diferentes. Los precios van de los 88 pesos a los 123 pesos, según con el menú disponible en Google Maps.

Torta super: 123 pesos

Torta de la barda: 88 pesos

Torta bebé (hecha solo con frijol, 4 rebanadas de jamón, queso blanco y carne deshebrada): 88 pesos

¿En dónde están las ‘tortas de la barda’ en donde comió Claudia Sheinbaum?

Las ‘tortas de la barda’ que comió Claudia Sheinbaum se encuentran en la Plaza Hijas de Tampico. La dirección completa es: Héroe de Nacozari SN-S, Zona Centro, Tampico, Tamaulipas.

La tortería abre todos los días las 24 horas; en caso de que vayas, debes saber que en la plaza hay una gran cantidad de puestos que venden la ‘torta de la barda’, además de René y su hijo Cepillín.