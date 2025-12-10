‘Hemos tenido presidentes’: Así es La Texcocana, tortería con 89 años que está frente al Metropólitan

La tortería Texcocana, un negocio familiar, también llegó a ser visitada por el revolucionario Fidel Castro. (Foto: Wiki Commons/ Cuartoscuro/ Pexels)

Si has ido a alguna puesta en escena o concierto en el Teatro Metropólitan y caminaste hacia la esquina para tomar la clásica foto del letrero, seguramente pasaste frente una de las torterías con más historia en la Ciudad de México.

Su nombre es La Texcocana y entre todo el bullicio de los conciertos puede pasar desapercibida; sin embargo, es un negocio que se inauguró en 1936 en donde han comido desde presidentes hasta personajes como el revolucionario Fidel Castro.

Y aunque han pasado 89 años desde su apertura, las recetas se han conservado desde el día número uno: se usan solo ingredientes fríos como rebanadas de jamón, de queso y claro que una buena porción de aguacate no puede faltar.

¿Cuál es la historia detrás de La Texcocana?

La Texcocana es un negocio que inició León Sánchez, quien antes de seguir por el ramo de restaurantero, tuvo otros oficios: “mi papá tenía un amigo que vendía helados Holanda y le enseñó a prepáralos muy rico”, recordó Olga Sánchez para el canal de YouTube de Jimmy Zago.

Luego de un tiempo, León comenzó a vender tortas, las cuales colocaba en una canasta y ofrecía por la Alameda Central de la Ciudad de México; no obstante, para 1936 abrió una tienda de abarrotes cerca de la estación de policías y bomberos.

La tortería fue un paso que dio para complacer a los empleados de la zona, quienes no encontraban lugares accesibles para comer: “en aquel entonces los trabajadores iban con mi abuelo a pedirle de comer y él les preparaba las tortas”, agrega León Sánchez, el hijo del fundador, en la entrevista.

La Texcoacana fue una tienda de abarrotes antes de convertirse en una tortería. (Foto: Captura de pantalla)

Los ingredientes eran sencillos, ya que el fundador solía utilizar solo lo que tenía disponible en la tienda: “empezó con el aguacate, sardinas y queso”, afirmó su hijo. La popularidad de las tortas aumento rápidamente.

Fue así que se tomó una decisión obvia: la tienda se cerró para dar paso a una tortería que, a pesar de seguir ofreciendo preparaciones muy sencillas, fue todo un éxito, a tal grado que después de 89 años sigue abierta.

¿Cómo es La Texcocana, tortería donde han comido presidentes?

La Texcocana no es una tortería muy grande, al contrario, es un local pequeño que incluso no tiene mesas en el interior, solo una barra de madera con bancos altos en donde los comensales disfrutan de las tortas.

Frente a la barra se encuentra la cocina: una estación pequeña desde donde se cortan las teleras, se rellenan con el aguacate, los ingredientes que se soliciten y se despachan a los ‘chilangos’ hambrientos.

En la pared lo más llamativo son las fotografías que están sobre las paredes —que además están decoradas con losetas blancas— en las cuales se recuerda parte de la historia de La Texcocana, un local que ha visto de todo.

“(Han venido a comer) muchos políticos. Hasta presidentes hemos tenido aquí”, afirma Isabel Gómez de Sánchez en una entrevista con Changarreando, de Grupo Reforma, quien recuerda que uno de ellos presuntamente fue José López Portillo.

“El otro día me comentaba un cliente que López Portillo venía aquí de estudiante”, explica, aunque no tiene la certeza de que esto haya sucedido, sí sabe que él llegó a probar sus tortas.

“Sí sabíamos que de aquí le llevaban sus tortas, porque su chofer era cliente de aquí”, comenta. Una anécdota con la cual coincide Eduardo Mejía, cronista urbano, según con el diario La Jornada.

“La fama (de La Texcocana) era tal que varios presidentes de la República mandaban mensajeros para recoger las peculiares tortitas. Otros famosos comensales han sido Fidel Castro, en sus días prerevolucionarios”, indica el artículo.

En la entrevista con Jimmy Zago, León y Olga explican que dada su cercanía con el Teatro Metropólitan varios famosos han ido a comer ahí, aunque uno de los que más recuerdan es al actor Alejandro Suárez, quien solía pedir una torta con todos los ingredientes.

Menú y precios: ¿Cuánto cuesta comer en La Texcocana?

Las tortas en La Texcocana son especiales, debido a que en este establecimiento no encontrarás salchichas fritas, chorizo, huevo, pierna o milanesa empanizada, ya que no se sirve ningún alimento caliente.

Los ingredientes son como los que utilizaba León Sánchez en sus inicios, además, parte de ellos son elaborados de forma casera como el aguacate en puré y los chiles chipotles para darle el toque picante a la torta.

Y siguiendo las recetas clásicas: para las preparaciones se utilizan teleras, las cuales no se calientan ni se pasan por mantequilla, únicamente se les quita el migajón para hacerles espacio a los ingredientes.

En La Texcocana un ingrediente infaltable es el aguacate. (Foto: Caprtura de pantalla)

Los precios van de 46 pesos (por preparaciones con ingredientes como el de queso, jamón y mortadela) a los 55 pesos (por las tortas más elaboradas como las de carnitas y bacalao). Este es el menú completo más reciente compartido en Google Maps.

Tortas

Carnitas: 55 pesos

Bacalao: 55 pesos

Aguacate: 54 pesos

Jamón: 48 pesos

Queso blanco: 46 pesos

Queso de puerco: 46 pesos

Queso amarillo: 46 pesos

Paté: 46 pesos

Pastel de pollo: 46 pesos

Sardina: 46 pesos

Mortadela: 46 pesos

Bebidas

Refrescos: 24 pesos

Refrescos de 600 mililitros: 26 pesos

Ingredientes extra: 11 pesos

Ir a comer a la tortería La Texcocana tiene un precio promedio de 74 pesos por persona a los 85 pesos, si se pide una torta y una bebida. Aunque, como siempre, todo dependerá de cuánto y qué quieres comer.

Actualmente, La Texcocana cuenta con dos sucursales en la Ciudad de México, aunque la original y más emblemática se encuentra en la avenida Independencia 87-A, Centro Histórico de la Ciudad de México, Centro, Cuauhtémoc. Frente al Teatro Metropólitan.