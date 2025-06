Susana Zabaleta y Rodrigo de la Cadena: Una noche de ‘10, La Gira Perfecta’ con boleros, invitados y más

Uno de los días más soñados por la cantante Susana Zabaleta llegó, pues encendió las luces del Teatro Metropólitan, pero ella no salió a escena; fue su hijo Matías Gruener, quien apareció con una grabadora y abrió su concierto.

Hace unos meses, ‘la Zabaleta’ anunció 10, La Gira Perfecta, una serie de conciertos en los que comparte con el músico Rodrigo de la Cadena, y este jueves fue su primer show, mismo que duró más de dos horas y fue un espectáculo en toda la extensión de la palabra.

Una noche de boleros, bromas, invitados especiales y dos de las voces más privilegiadas de México se vivió el 19 de junio, con un Metropólitan en lleno total.

Matías Gruener, hijo de Susana Zabaleta, abre su concierto en el Metropólitan

Con varias horas de anticipación y entre decenas de vendedores que tenían la taza, playera y otros artículos de Susana Zabaleta y Rodrigo de la Cadena, a las afueras del Teatro Metropólitan, en el corazón de la CDMX, cientos de fans de la cantante aguardaban las 20:30 horas, hora en que iniciaba el concierto.

Susana Zabaleta y Rodrigo de la Cadena se presentaron el 19 de junio. (Brenda Escudero / El Financiero)

“Tercera llamada, comenzamos”, se dijo desde las bocinas del recinto y gran parte de los asistentes sacaron el celular para grabar a la cantante originaria de Monclova, pero se encontraron con un estéreo y el joven Matías Gruener, hijo de Susana Zabaleta, quien abrió el espectáculo, ¡y de qué forma!

El también hijo del director Daniel Gruener inició con su canción ‘Verde y azul’, con la que encendió al público y prosiguió al ‘Romper el hielo’; sí, así se llama el segundo tema que interpretó, pero también hizo unas breves participaciones entre temas para contar lo emocionado que estaba.

“Esto es un poco de lo que mi mamá sembró en mí”, dijo Gruener, quien interpretó dos canciones más y cerró con ‘Septiembre 30′, canción dedicada a Susana, quien precisamente cumple años ese día.

Matías Gruener, hijo de Susana Zabaleta, abrió su concierto en el Teatro Metropólitan. (Instagram @matiasgruenerzz)

‘10, La Gira Perfecta’: Así fue el concierto de Susana Zabaleta y Rodrigo de la Cadena en el Metropólitan

Tras la despedida de Matías, todos volteaban al escenario en espera de que saliera ‘la estrella del concierto’, pero no fue así. Su voz se escuchaba y el rostro de la también actriz (que tuvo problemas con Bárbara de Regil) apareció en las pantallas mientras sonaba la icónica melodía de ‘Kumbala’.

Pero ¿dónde estaba ‘la Zabaleta’? Hizo una épica aparición desde la misma entrada por la que pasaron sus seguidores, con un imponente vestido verde de cola. En medio del recinto, comenzó a cantar el tema de La Maldita Vecindad adaptado al bolero; después, se supo que ‘Roco’, el vocalista, estaba entre el público.

La voz privilegiada de Susana entonó temas clásicos del bolero mexicano, como ‘La tirana’, ‘Voy’ y ‘Aunque no sea conmigo’, acompañados de la sensualidad que emana al cantar. Y claro, un par de bromas en donde no tuvo reparo de abordar temas de forma sarcástica, como su polémica con Mariana Seoane, quien la criticó por su relación con Ricardo Pérez de La Cotorrisa.

Susana Zabaleta cantó en el Teatro Metropólitan temas como 'Contigo en la distancia'. (Brenda Escudero / El Financiero)

Homenaje a ‘los grandes’ compositores mexicanos

En la sexta canción llegó al escenario el tenor y locutor Rodrigo de la Cadena para cantar con Susana el tema ‘Contigo en la distancia’, que también escuchamos en voces como la de Christina Aguilera. Zabaleta abandonó el escenario y dejó a De la Cadena deleitando al público presente con un homenaje al maestro Armando Manzanero.

Otros grandes compositores mexicanos se hicieron presentes en la voz de Rodrigo de la Cadena, como Agustín Lara y Roberto Cantoral, papá de Itatí Cantoral.

Al regreso de la cantante, entonaron un Medley en homenaje a quien los unió: Armando Manzanero, compositor que en vida les dijo que debían cantar juntos, lo que se cumplió en esta noche histórica para ambos, pues en una entrevista con El Financiero, Susana Zabaleta comentó que, después del maestro Manzanero, no se animaba a colaborar con otros artistas hasta que llegó De la Cadena.

Rodrigo de la Cadena cantó boleros para homenajear a compositores como Armando Manzanero. (Instagram @rodrigodlcadena)

Invitados especiales en el concierto de Susana Zabaleta

La noche se alargó gracias a la serie de invitados que desfilaron en el escenario del Metropólitan. Primero, Susana Zabaleta (que se dijo soldado de Sheinbaum en una ocasión) invitó al músico argentino Pablo Ahmad para que cantara con ella y tocara el acordeón en el tema ‘Qué tango hay que cantar’.

Además subió al escenario al dueto Escarlata, con quienes cantó ‘A medias’, canción compuesta por las jóvenes, quienes la contactaron por redes sociales.

Y no solo ellas, también el contratenor César Tafoya emocionó a todo el Metropólitan con su impactante voz que alcanzó notas similares a las de Susana, quien además del bolero mexicano, también canta ópera.

Susana Zabaleta canta tema dedicado a Ricardo Pérez

La noche no podía terminar sin que ‘la Zabaleta’ cantara ‘Pecado mortal’, canción dedicada a su novio Ricardo Pérez y que es el primer sencillo de su nuevo material discográfico, a estrenarse a finales de año.

Susana Zabaleta cantó en su concierto 'Pecado mortal', canción dedicada a su novio Ricardo Pérez. (Brenda Escudero / El Financiero)

“Júrame que aunque el mundo me juzgue, que aunque todos me acusen, tú me perdonarás”, es uno de los versos más significativos para la pareja. Con eso, causó emoción y ternura entre los asistentes, pues no reparó en hablar del influencer en su discurso.

‘Vivo’ por ella’ fue el tema con el que cerraron juntos Susana y Ricardo de la Cadena, quien invitó a la gente a su show en el Auditorio Nacional el próximo 9 de noviembre. Para sellar el cierre del telón, Zabaleta hizo una reverencia y agradeció a todos los asistentes por su entusiasmo y tiempo.