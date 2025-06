Actor original de Dewey, de ‘Malcolm el de enmedio’, no regresará porque estudia una maestría en Harvard

Erik Per Sullivan no regresará como Dewey (Especial El Financiero).

Erik Per Sullivan, quien interpretó al carismático Dewey en la serie Malcolm el de en medio, no formará parte del regreso del programa porque estudia una maestría en Harvard, dio a conocer Bryan Cranston, actor de Hal y principal promotor del proyecto.

Además de Erik Per Sullivan, la serie carecerá de los hermanos Lukas y James Rodriguez, quienes eran en conjunto los muy jóvenes intérpretes de Jaime, el más pequeño de los hermanos de la familia Wilkerson hasta el fin de la serie.

Uno de los más entusiastas ha sido Frankie Muniz, quien compartió una publicación que dice “¡¡siempre es bueno tener a mamá y papá cerca!!“, acompañado de sus padres ficticios Louis (Jane Kaczmarek) y Hal (Bryan Cranston) en una de las primeras imágenes públicas del regreso del show.

'Malcolm in the middle' Frankie Muniz compartió una fotografía al lado de sus padres ficticios Louis y Hal. (Foto: @frankiemuniz).

¿Por qué Erik Per Sullivan no regresará como Dewey en Malcolm el de en medio?

En entrevista para el podcast Fly on the Wall, Cranston reveló que sí hubo contacto con Erik Per Sullivan para ofrecerle regresar a su mítico papel como el hermano de Malcolm ‘Dewey’; sin embargo, rechazó por un tema académico.

“Le hablé a Erik y le dije: ‘¡Tenemos el programa! Va a regresar’. Y él respondió: ‘¡Eso es fantástico!’. Entonces le dije: ‘Sí, estamos emocionados de tenerte de vuelta’. Y él dijo: ‘No, no, yo no quiero hacerlo. Pero me parece fantástico que ustedes sí’”, relató Cranston.

En la serie de Malcolm el de en medio, el protagonista era un genio académicamente hablando y Dewey era un chico más sensible con el arte y la música; pero en la vida real, Cranston lo explica así: “Está en Harvard. Es muy, muy inteligente, y está haciendo su maestría allá”.

Y es que Erik dejó la actuación en 2010 y jamás regresó a la pantalla: “Me dijo: ‘No actúo desde que tenía como nueve años. No me interesa’”.

Erik Per Sullivan dejó de actuar en 2010 y de dedicó a estudiar. (Foto: malcolm-france.com / IMDB).

Curiosamente, no es el único con ocupaciones más allá. Muniz tiene una agenda apretada al ser piloto profesional de la NASCAR Craftsman Truck Series.

Su trabajo como actor es poco en los últimos años, pero no dudó en volver a interpretar a Malcolm. Por ello, la producción se adaptó a sus tiempos para que pueda grabar y cumplir en NASCAR; de este modo, pudieron terminar el rodaje.

“Bryan y yo empezamos a hablar de esto en una cena en 2015. Ahora, 10 años después, a 25 años del inicio de la serie, va a suceder. Estoy realmente emocionado”, expresó Muniz.

Frankie Muniz logró unirse a la NASCAR (Foto: @frankiemuniz4)

¿Quién reemplazará a Dewey en la nueva temporada de ‘Malcolm'?

De acuerdo con reportes de medios, Dewey será recasteado por el actor Caleb Ellsworth-Clark. Asimismo, Anthony Timpano será el nuevo Jamie.

Ahora bien, los de la vieja escuela recordarán el final de la serie: Lois está embarazada de nueva cuenta. El nuevo integrante de la familia será interpretado por Vaughan Murrae.

“Estuve insistiendo durante los últimos 10 años. Hasta que logré convencer a Linwood Boomer (creador del programa) y un día me dijo: ‘Tengo una idea’. Le dije: ‘Perfecto’”, comentó Cranston sobre el regreso de Malcolm el de en medio.

Originalmente, Muniz había filtrado que pensaban en poder hacer una película; sin embargo, se tratará de una serie de cuatro capítulos que verá la luz mediante la plataforma de Disney Plus.