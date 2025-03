A Dewey se lo comieron los gatos: Actores que regresan (o no) al reboot de ‘Malcolm el de en medio’

El esperado reboot de Malcolm el de en medio está por iniciar grabaciones en Vancouver (Canadá) y, mientras a algunos actores “se los comieron los gatos” y ya no estarán en la continuación de la serie, otros están listos para decir “el futuro es hoy, ¿oíste, viejo?”.

En diciembre de 2024, la plataforma de streaming Disney + sorprendió con el anuncio de cuatro nuevos episodios de Malcolm in the middle (2000-2006) a casi dos décadas de su final.

En un inicio solo se había confirmado el regreso de su protagonista Malcolm (Frankie Muniz) y sus padres Louis (Jane Kaczmarek) y Hal (Bryan Cranston); ahora Variety ha divulgado nuevos detalles del reparto.

“¿No espero nada de ustedes y aun así logran decepcionarme?" Veamos.

Malcolm (Frankie Muniz) y sus padres Louis (Jane Kaczmarek), Hal (Bryan Cranston) fueron los primeros confirmados, cuando se anunció el regreso de la serie.

¿Qué actores regresan al reboot de ‘Malcolm in the middle’?

El reboot de la serie es producida por 20th Television y New Regency, llega de la mano de su creador original, el guionista Linwood Boomer, además de que Bryan Cranston es uno de los productores ejecutivos, al lado de Tracy Katsky de KatCo, Gail Berman y Arnon Milchan de New Regency, Yariv Milchan y Natalie Lehmann.

Aquí nos vamos a enterar si Malcolm se convierte en presidente de Estados Unidos y Dewey lleva la vida fácil, “de diversión, ser rico y tener una vida de lujos”, como auguraron en el final de la serie.

Frankie Muniz regresa como Malcolm. (Foto: IMDb / @frankiemuniz4).

Por ahora, se sabe que historia del reboot sigue a Malcolm y a su hija, quienes habitan el caos familiar en la fiesta del 40 aniversario de Hal y Lois.

Según Variety, hay importantes cambios en el reparto, el que nos ha hecho “hacernos bolita” ante el golpe de su ausencia es el actor original de Dewey: Erik Per Sullivan es reemplazado por Caleb Ellsworth-Clark.

En febrero, Justin Berfield ya había dado un guiño a su participación, pues publicó en Instagram una foto de su personaje Reese con el mensaje: "De camino a reunirme con la familia MITM. Nos vemos".

“Acabo de empezar a ver Malcolm in the Middle episodio 1. ¡¡¡Tengo 151 para ponerme al día antes de empezar a rodar de nuevo en unos días!!! No puedo esperar para volver a reunirme con mi antigua familia", escribió Frankie Muniz en X.

Reparto original que regresa a ‘Malcolm’

Christopher Masterson: Francis .

. Justin Berfield: Reese .

. Frankie Muniz: Malcolm

Jane Kaczmarek: Louis

Bryan Cranston: Hal

Christopher Masterson es Francis de nuevo. (Foto: IMDb / @itschrismasterson).

Justin Berfield vuelve como Reese. (Fotos: @justinberfield).

Nuevo reparto de ‘Malcolm’

Caleb Ellsworth-Clark, en lugar de Erik Per Sullivan: Dewey .

. Anthony Timpano: Jamie, hermano menor de Malcolm .

. Vaughan Murrae: Kelly, hermana menor de Malcolm .

. Keeley Karsten: Leah, hija de Malcolm.

Caleb Ellsworth-Clark (der.) reemplaza a Erik Per Sullivan (izq.) en el papel de Dewey. (Fotos: IMDb).

Anthony Timpano es Jamie, hermano menor de Malcolm. (Foto: IMDb).

Vaughan Murrae es Kelly, la hermana de Malcolm. (Foto: IMDb).

Keeley Karsten es Leah, hija de Malcolm. (Foto: IMDB).

Recordemos que al final de la serie (ya no es spoiler si pasaron dos décadas) Hal y Louis se enteran de que esperan a su sexto hijo y ahora sabemos que es la niña que la madre de Malcolm siempre soñó.

De acuerdo con Variety, Kelly se describe como “la hija menor de Lois y Hal, que es autosuficiente, saca buenas notas y ya es más sabia que la mayoría de la familia”. Mientras que Leah es “la hija de Malcolm y tiene el mismo humor sarcástico, la misma impulsividad y la misma inteligencia aterradoramente alta que él, pero es mucho más sensible y emocional.”

¿Por qué Erik Per Sullivan no regresa como Dewey?

Después del final de la serie todos los actores siguieron su propio camino: Bryan Cranston protagonizó Breaking Bad, Frankie Muniz se convirtió en piloto de NASCAR y Erik Per Sullivan se dedicó a la academia.

El actor infantil de Dewey solo hizo unos cuantos proyectos más en televisión: en 2006 fue actor de voz en la película Arthur y los Minimoys; en 2007 protagonizó la película Mo; y en 2010 actuó en Twelve. Eso fue todo.

Erik Per Sullivan dejó de actuar en 2010 y de dedicó a estudiar literatura. (Foto: malcolm-france.com / IMDB).

Según Kaczmarek, su madre ficticia, Erik dejó de intersarse en la infustria del entretenimieto y se dedicó a la universidad y a una vida discreta: “Está bien, está muy, muy bien... Hizo Malcolm durante siete años, empezó a los siete, terminó a los 14. No le interesaba actuar, en absoluto”.

“Estudia en una universidad americana muy muy muy prestigiosa de la que nos ha pedido a todos que guardemos silencio y le encanta Charles Dickens. Está haciendo un postgrado en literatura victoriana. Lo admiro porque mucha gente piensa que estar en el mundo del espectáculo es lo más grande del mundo, no es para todo el mundo”, agregó la actriz en abril de 2024 en el canal de YouTube Malcolm France.