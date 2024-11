El futuro de Disney+ tras la fusión, con más contenido y sin compartir cuentas: ‘Queremos saber dónde estás'

¿Recuerdas cuando el contenido de Disney+ y Star estaba en sitios diferentes? Quizás parece que ha pasado mucho tiempo; sin embargo, la fusión de las plataformas en streaming se implementó hace menos de cinco meses.

Y con este cambio llegaron más, ya que se lanzaron nuevos planes de suscripción en Disney+; comenzaron a incluir anuncios en las series y películas, y subieron los precios de los planes estándar, los cuales pasaron de costar 179 pesos mensuales a 219 pesos.

Los cambios en “la compañía del ratón” parecen no acabar, debido a que, siguiendo los pasos de Netflix, a inicios de octubre Disney+ informó que ya no será posible compartir cuentas con personas que vivan fuera del domicilio.

Disney Plus también ha implementado planes en contra de las cuentas compartidas. (Foto: Especial El Financiero) (Miguel Lagoa / Shutterstock.com)

Ante esta “avalancha” de cambios, quizás te estés preguntando por qué se tomaron estas decisiones, qué pasara con el contenido original y si es que habrá más modificaciones en la plataforma, ¡no te angusties! Tenemos las respuestas.

Para ello, conversamos con Gabriela Gutiérrez, quien es la directora de Advertising Sales and Partnerships de Walt Disney Company México, quien despejó todas las dudas sobre lo que está sucediendo y compartió qué pueden esperar las y los usuarios de la plataforma en un futuro cercano.

¿Por qué ocurrió la fusión de Disney+ con Star?

Comenzando por la pregunta del millón, Gabriela Gutiérrez explicó que la fusión del contenido de Star, con el de ESPN, Disney, Pixar, Marvel, National Geographic, Los Simpsons y Star Wars se llevó a cabo para beneficiar a las personas.

“Es mucho más fácil tener todo en el mismo lugar: se siente más orgánico y nos permite, en el entendimiento de cómo vas consumiendo los contenidos, mejorarlos y curarlos para que tú puedas encontrar lo que te interesa”.

Pero seguramente te ha pasado que buscas por mucho tiempo qué puedes ver, ya que hay una gran cantidad de contenido en las plataformas en streaming y esto es algo en lo que pensó la compañía detrás de cintas como Moana.

La fusión de Disney+ y Star se dio con el objetivo de hacer más cómoda la experiencia a los usuarios. (Foto: Especial El Financiero) (Nación321/Shutterstock)

“Cuando tú entras a Disney+, tienes un lugar en donde está lo nuevo. Ahora te puedes meter a National Geographic, Star Wars, Marvel, Disney. Pixar o Star si es que quieres un contenido más específico”, comentó Gabriela Gutiérrez sobre los cambios que se han implementado para encontrar qué ver con más facilidad.

Además de ello, explicó que las recomendaciones que hace la plataforma son con base en lo que sueles ver: “continuamente estamos personalizando la experiencia para los perfiles”, esto con el objetivo de mostrarte lo que te interesa y lo que podría llegar a gustarte.

“Normalmente, ya sabemos qué historias van a conectar, dónde las queremos poner para que la gente les dé la oportunidad”, aseguró la directora de Advertising Sales and Partnerships.

¿Por qué ya no se podrán compartir cuentas de Disney+ con más personas?

En agosto, Bob Iger, director ejecutivo de “la compañía del ratón”, informó que Disney+ iría en contra de las cuentas compartidas y en octubre comenzaron a llegar correos electrónicos en donde se informó a los usuarios sobre la nueva medida.

“A partir del 12 de noviembre de 2024, comenzaremos a revisar activamente las cuentas de Disney+ y adoptar medidas para evitar que se compartan entre distintos hogares”, decía el comunicado.

Aunque Disney+ no es la primera plataforma en streaming en tomar esta acción, ya que otras como Netflix no permiten compartir cuentas, la decisión llamó la atención; es así que Gabriela Gutiérrez aclaró por qué se decidió adoptar la medida.

“No podemos mejorar tu experiencia, si no sabemos dónde estás y quién eres”, indicó, ya que actualmente Disney+ no solo muestra contenido que es afín a ti, sino que también hay una serie de anuncios que se ven dentro de la plataforma, los cuales son regionalizados.

Si quieres compartir tu cuenta con otras personas que viven fuera de tu hogar, puedes agregar un perfil adicional; sin embargo, tendrá un costo adicional. (Foto: Especial El Financiero) (Nación321/Shutterstock)

“Estamos comercializando la publicidad dentro de Disney+ con anuncios y si yo quiero darte una experiencia (...) espectacular, pero no sé dónde vives y te estoy mandando la publicidad de un lugar que geográficamente no es relevante para ti se siente invasivo”, comentó.

Gabriela Gutiérrez explicó que es importante, debido a que si una cuenta tiene diversos tipos de consumo — por ejemplo, series infantiles, comedias adolescentes, producciones LGBT, cintas dirigidas a adultos y documentales — no será posible mejorar la experiencia dentro de la plataforma.

La directora de Advertising Sales and Partnerships también explicó que por ahora se encuentran en un proceso de prueba: “Es sacarlo, probarlo, escuchar a nuestros suscriptores y hacer las adecuaciones para que la experiencia se siga sintiendo única”.

Actualmente, es posible agregar un “Miembro extra” al plan de suscripción; sin embargo, crear este perfil tiene un costo adicional a la suscripción, los cuales van de 135 pesos en el plan estándar a 149 pesos para el premium.

¿Qué pasará con los contenidos originales y locales de Disney+?

Si estabas viendo una serie original de Star y se quedó en continuación, puedes tener la certeza de que se seguirán produciendo a pesar de todos los cambios: “todo lo que estaba programado para salir va a seguir saliendo. La unificación solo es la simplificación de la experiencia”, dijo Gabriela.

Pero la mejor parte es que tras esta fusión se seguirán creando producciones locales como La Máquina, serie protagonizada por los mexicanos Gael García y Diego Luna; o Los Chávez, un proyecto que muestra la vida cotidiana del boxeador Julio César Chávez.

“Claro, parte del ejercicio es que Disney+ traiga muchísimo contenido local que se puede ir sumando a la librería (...) Tenemos historias increíbles que se tienen que contar, entonces es una estrategia en la compañía: seguir trabajando en producciones locales”, dijo Gabriela.

Como parte de los nuevos cambios, Gabriela Gutiérrez aseguró que se seguirán haciendo producciones locales y originales. (Foto: Especial El Financiero)

Gutiérrez también explicó que la publicidad de Disney+ juega un papel muy importante, ya que esta permite obtener ingresos que ayudan a seguir creando contenidos originales.

O en palabras de Gabriela Gutiérrez: “tener anuncios en nuestros productos también tiene que ver con poder rentabilizar mucho mejor la plataforma para poder seguir construyendo contenidos de altísima calidad”.

“Entonces sí, estamos trabajando mucho en eso: La Máquina, Los Chávez, viene Entre paredes, Mesa de regalos; hay muchísimo talento en México y tendremos que estarlo aprovechando”, agregó sobre las producciones locales.

¿Habrá más cambios en Disney+? Esto pasará con la plataforma a futuro

¡Prepárate para los cambios! Gabriela Gutiérrez explica que Disney continúa vigente después de 101 años debido a que están en una constante transformación, por lo que posiblemente habrá más modificaciones en la plataforma.

A pesar de esta situación comentó: “no vamos a bajar la barra en la calidad, en la propuesta de innovación, en la experiencia y en sorprender” e indicó que quieren seguir llegando a más generaciones con su contenido.

Tras la fusión de Disney y Star, Gabriel aseguró que continuarán los cambios en la plataforma, con el objetivo de beneficiar a los usuarios. (Foto: Especial El Financiero) (Nación321/Shutterstock)

“El tema es cómo seguimos llevando la experiencia que todos quieren ver”, lo que es un reto, ya que hay un gran nivel de exigencia por parte de las y los usuarios; sin embargo, indicó que el cambio es natural para ellos: “eso nos divierte”, finalizó.