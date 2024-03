Adiós, Star Plus, te irá mejor en Disney: ¿Cuándo se fusionarán las plataformas de streaming?

En una sola aplicación estarán disponibles las películas de Disney, los eventos deportivos y las series que popularizaron Star Plus. (Foto: Especial / Shutterstock).

Los tiempos en los que ‘sobrevivías’ con una sola plataforma de streaming quedaron atrás y ahora los cambios en la oferta para los amantes del cine y las series son constantes, pero no siempre son buenas noticias para el bolsillo. Hace poco, HBO dejó de existir para convertirse en Max y anunciaron cambios en los paquetes, Amazon Prime hizo enojar a sus clientes con la incorporación de comerciales en sus contenidos, esta vez Star Plus y Disney dieron la noticia.

¿Qué pasará con las suscripciones de Star Plus?

En diciembre, Diego Lerner, presidente de The Walt Disney Company Latin America, anunció que este año los contenidos de Star Plus se integrarían a la oferta de Disney Plus para ofrecer una mejor experiencia a los suscriptores, el movimiento que cierra con las operaciones de Star está próximo a concretarse.

Dicha plataforma fue lanzada en Latinoamérica apenas en agosto de 2021 con la programación deportiva como principal atractivo. Con este cambio, sus contenidos estarán concentrados en una sección que incluirá títulos de Searchlight, 20th Century Studios y FX.

¿Cuándo se fusionarán Disney y Star Plus?

El relanzamiento de Disney Plus, con el contenido de Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, ESPN y Star, será el 26 de junio. A partir de ese día los usuarios solo necesitarán una plataforma para acceder a todas las series, películas, documentales y eventos deportivos.

En un comunicado también anunciaron las modificaciones en los planes de suscripción, ahora estarán disponibles las versiones:

Premium

Estándar

Estándar con anuncios

Los precios y modalidades de pago serán revelados más adelante, pero hasta el momento sabemos que la versión con anuncios sí estará disponible en México.

¿Cuánto cuestan actualmente las suscripciones a Star Plus y Disney?

Hoy, Disney Plus cuesta 179 pesos al mes y si lo contratas en combo con Star Plus, la cifra incrementa a 269 pesos. La modalidad anual solo está disponible para Disney, pero tiene la promoción que consiste en pagar nueve meses y disfrutar un año de contenido por 1,599 pesos.

Si piensas en descartar plataformas de tu presupuesto, también hay alternativas gratuitas como la oferta fílmica de la UNAM.