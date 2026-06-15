CNTE toma HOY la caseta México-Cuernavaca: ¿A qué hora y qué otros puntos de acceso afectará este lunes?

¡Toma precauciones! Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunciaron este lunes 15 de junio movilizaciones en los accesos a la Ciudad de México, entre ellos, la caseta de cobro de Tlalpan, ubicada sobre la autopista México-Cuernavaca.

Las acciones se llevarán a cabo este día en los principales accesos a la Ciudad de México y se extenderán a más de 20 estados, desde Oaxaca y Chiapas, en el sur del país, hasta Sonora y Chihuahua, en el norte.

En el caso de la caseta México-Cuernavaca, los docentes tienen previsto arribar a las 10:30 horas a este lugar ubicado en la colonia Los Cipreses, donde realizarán una conferencia de prensa para dar a conocer su plan de acción y su posicionamiento público sobre sus demandas, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la SSC de CDMX.

Las autoridades prevén la participación de alrededor de 800 manifestantes. La huelga nacional de los maestros permitirá el paso gratuito en carreteras de peaje que conectan con la capital del país y realizarán acciones similares en más de 20 estados, como parte de una nueva jornada de protestas para exigir cambios al sistema de pensiones y mejoras salariales.

La medida fue aprobada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) después de que sus bases decidieran este fin de semana continuar la huelga nacional iniciada el 1 de junio, en el contexto del Mundial de Fútbol 2026.

Ante las movilizaciónes en distintos puntos del país, se recomienda a los automovilistas tomar precauciones y considerar posibles afectaciones viales en la autopista México-Cuernavaca durante la mañana de este lunes 15 de junio.

¿Cuáles son las demandas de los maestros de la CNTE?

Entre las principales demandas del magisterio se encuentra la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la Reforma Educativa de 2019, así como el regreso al sistema de pensiones sin Afores.

Los maestros también exigen mejores condiciones laborales, un incremento salarial del 100 por ciento al sueldo base, el cese de descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones y el cumplimiento de acuerdos relacionados con la no represión al magisterio.

Asimismo, solicitan un mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social, además de mejores condiciones para las escuelas ubicadas en zonas rurales y mayores garantías de seguridad para la comunidad escolar.

Los docentes mantienen desde hace semanas un campamento de protesta en las calles del centro de Ciudad de México, cerca de la plaza principal del país, mientras continúan las negociaciones con las autoridades.

Con información de EFE