Gobierno mantiene operativo en la México-Cuernavaca y llama a manifestarse de forma pacífica

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México mantuvo este jueves el despliegue de elementos policiales en la carretera México-Cuernavaca, en una jornada de seguimiento a las acciones implementadas un día antes para garantizar la seguridad y el orden en la zona.

Durante un recorrido realizado desde temprana hora, autoridades capitalinas estuvieron acompañadas por representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México, con el objetivo de supervisar el desarrollo de las actividades previstas y atender cualquier situación relacionada con posibles movilizaciones.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, explicó que la presencia de las autoridades responde a la necesidad de preservar la tranquilidad en el área, al tiempo que se garantiza el derecho a la libre expresión y manifestación de los ciudadanos.

Autoridades privilegian el diálogo

En declaraciones a medios de comunicación, Medina hizo un llamado a que cualquier protesta o movilización se realice de manera pacífica y con respeto hacia terceros.

“Creemos que la ruta de la expresión pública siempre debe ser pacífica y priorizar el diálogo sobre cualquier otro punto”, señaló el funcionario.

Asimismo, destacó la importancia de evitar actos de violencia o acciones que puedan poner en riesgo tanto a los manifestantes como a otras personas que transitan por la zona.

El subsecretario subrayó que la participación de la CNDH tiene como propósito acompañar las acciones gubernamentales y fungir como garante del respeto a los derechos humanos durante el desarrollo de las movilizaciones.

Permanecen atentos ante posibles llegadas de manifestantes

Cuestionado sobre la posibilidad de que arriben más autobuses con manifestantes, Medina indicó que las autoridades permanecen atentas a cualquier movimiento y continuarán monitoreando la situación.

“Estamos aquí justo para verificar, para acompañar las acciones que se puedan llevar a cabo y vamos a estar muy atentos”, afirmó.

El funcionario agregó que la coordinación entre las distintas instancias de gobierno y los organismos de derechos humanos busca generar condiciones para que prevalezca el diálogo y se alcancen acuerdos que permitan conciliar el derecho a la protesta con los derechos de terceros.

Por el momento, precisó, el operativo se mantiene concentrado en la carretera México-Cuernavaca, donde las autoridades continuarán vigilando el desarrollo de las actividades durante la jornada.