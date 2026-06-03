Gobernación busca acuerdos con maestros de la CNTE: Propone mesas técnicas de trabajo antes del Mundial

Rosa Icela Rodríguez aclaró que los maestros no pudieron instalarse en el Zócalo debido a las actividades del Mundial 2026.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum ofreció a los maestros de la CNTE mesas técnicas de trabajo, a fin de atender sus demandas y evitar que se prolongue su plantón en la Ciudad de México.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, informó que hay dos mesas técnicas dispuestas a trabajar con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, mismas que estarán integradas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Mario Delgado, titular de la SEP, declaró que la presidenta Claudia Sheinbaum está dispuesta a la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm), como parte de los acuerdos previos con maestros.

Martí Batres, director del ISSSTE, aseguró que siguen trabajando para mejorar los servicios de la institución para los maestros, además de que están dispuestos a trabajar por mejorar sus prestaciones.

Los tres funcionarios respaldaron el derecho de los maestros a manifestarse; sin embargo, añadieron que no es posible que se concentren en el Zócalo de la Ciudad de México para un plantón debido a las actividades programadas del Mundial 2026.

Gobernación invita a maestros de la CNTE al diálogo... Pero no promete cumplir demandas

El mensaje de Rosa Icela Rodríguez, Mario Delgado y Martí Batres enfatizó en la petición para que los maestros de la CNTE elijan a sus representaciones para acudir a las mesas técnicas de trabajo, aunque no aseguró que fuera a cumplir sus demandas.

Los maestros exigen la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, así como la abrogación de la reforma educativa del expresidente Enrique Peña Nieto y un incremento salarial del 100 por ciento.

Sin embargo, las autoridades no se pronunciaron sobre esas demandas, que son de las principales para el magisterio.

El mensaje de Gobernación, la SEP y el ISSSTE llega luego de que los maestros vandalizaran la decoración del Mundial 2026 sobre el Paseo de la Reforma, y tras múltiples protestas que han dejado a personas heridas, incluido un maestro de la CNTE que perdió un ojo, así como el boicot al Fan Fest del Mundial 2026.