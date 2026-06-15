Clima en Cuautitlán Izcalli: Nublado, pero sin lluvias, el martes 16 de junio

Clima nublado para Cuautitlán Izcalli y el Valle de México para el 16 de junio.

Cuautitlán Izcalli, Estado de México, se prepara para un martes 16 de junio con condiciones atmosféricas estables. La jornada transcurrirá bajo un cielo nublado, sin probabilidad de precipitaciones.

Según pronóstico regional para el Valle de México del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el martes 16 de junio la autoridad prevé un ambiente fresco y cielo parcialmente nublado. Además, se espera que haya chubascos en Edomex y CDMX.

¿Qué temperaturas se esperan mañana en Cuautitlán Izcalli?

Para mañana martes, la temperatura en el municipio de Cuautitlán Izcalli alcanzará los 19.6°C por la mañana. La temperatura máxima será de 26.0°C, mientras la mínima descenderá a 13.0°C.

Las condiciones atmosféricas para Cuautitlán Izcalli indican un cielo completamente nublado. La probabilidad de precipitación es del 0 por ciento, lo que garantiza una jornada seca. El viento soplará a 6.0 km/h.

¿Habrá lluvias o viento en Cuautitlán Izcalli este martes?

El pronóstico extendido para Cuautitlán Izcalli sugiere una semana con cielo nublado. Las condiciones atmosféricas se mantendrán estables, sin lluvias, y con vientos ligeros, característica de la región del Valle de México.

Para el lunes 15 de junio, la máxima fue de 26°C y mínima de 13°C. El martes 16 de junio verá una máxima de 27°C y mínima de 13°C. El miércoles 17 de junio, máxima de 24°C y mínima de 12°C, siempre nublado.

¿Cómo será el pronóstico extendido en Cuautitlán Izcalli?

A pesar de las nubes, es crucial mantenerse hidratado, especialmente si se realizan actividades al aire libre. Se aconseja llevar consigo una botella de agua para evitar la deshidratación durante el día.

La ropa ligera y cómoda es ideal para este tipo de clima. Aunque no se esperan lluvias, un suéter ligero podría ser útil para las mañanas frescas. La protección solar es menos crítica con cielo nublado.

¿Qué recomendaciones seguir ante el clima en Cuautitlán Izcalli?

Las condiciones atmosféricas favorables permitirán realizar actividades al aire libre sin contratiempos. No se esperan afectaciones en el transporte público ni en el tráfico vehicular en Cuautitlán Izcalli.

Este pronóstico del clima para Cuautitlán Izcalli, en el Valle de México, se basa en la información proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se recomienda consultar fuentes oficiales.

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