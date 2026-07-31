Sheinbaum y Fujimori tienen muchas similitudes, asegura canciller peruano; ‘Son guerreras las dos’

Perú retiró a su embajador en México y expulsó al embajador mexicano en Lima en diciembre de 2022. (Foto: EFE)

El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Carlos Espá, aseguró este viernes que tiene la esperanza de que las relaciones de su país con México se terminen normalizando y pueda producirse un encuentro entre las presidentas de los dos países, Keiko Fujimori y Claudia Sheinbaum, al afirmar que ve “muchas similitudes” entre ellas.

“Tengo la esperanza de que, caminando caminando, se junten (en una reunión), porque son dos presidentas mujeres y son guerreras las dos”, señaló Espá en declaraciones a periodistas tras la ceremonia en la que asumió la cartera de Exteriores.

‘Encuentro muchas similitudes entre Sheinbaum y Fujimori’: canciller de Perú

El periodista y excandidato presidencial, que por 15 años trabajó para la embajada de Estados Unidos en Lima, aseveró que Sheinbaum “se parece mucho a la presidenta Fujimori en el trato tan cordial y correcto que tiene con los periodistas, en la manera que se acerca a los más humildes y en la manera que ella se viste”.

“Encuentro muchas similitudes”, remarcó el nuevo jefe de la diplomacia peruana, quien en días anteriores manifestó su voluntad de avanzar hacia el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con México, rotas a todo nivel desde noviembre de 2025.

“Si a mí me preguntan cómo podría resumir a México, diría México lindo y querido en todo el mundo, y especialmente en Perú. Somos países hermanos”, agregó el canciller, al señalar también que tiene “un gran reconocimiento y respeto” por Sheinbaum.

¿Por qué se rompieron las relaciones diplomáticas entre México y Perú?

Perú retiró a su embajador en México y expulsó al embajador mexicano en Lima en diciembre de 2022, después de que el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador condenase la destitución y encarcelamiento de Pedro Castillo (2021-2022) luego de su fallido intento de golpe de Estado y no reconociese la legitimidad de su vicepresidenta Dina Boluarte (2022-2025) como sucesora.

Las relaciones entre ambos países quedaron entonces a nivel de encargados de negocios hasta noviembre de 2025, cuando Perú rompió todos los lazos y expulsó al resto del personal diplomático mexicano, al enterarse de que México había dado asilo a Betssy Chávez, la exprimera ministra de Castillo, procesada junto al exmandatario por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Chávez se encuentra desde entonces en la residencia de la embajada de México en Lima, y el Gobierno peruano, ahora con Fujimori de presidenta, tiene pendiente decidir si le otorga el salvoconducto para que pueda viajar a asilarse en el país norteamericano. Tanto ella como Castillo fueron condenados a 11 años y 5 meses de cárcel por el delito de rebelión.

En ese sentido, Espá reiteró este viernes que el Gobierno peruano actuará en cumplimiento de la Convención de Caracas que regula el asilo diplomático, y que dispone la emisión del salvoconducto a quien haya recibido asilo, pero sin confirmar que, efectivamente, procederán de esa forma.