Kia anuncia inversión de 649 mdd en México: ‘Se producirán autos eléctricos’

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 29 de julio desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre el ‘pleito’ entre Jaime Bonilla y Marina del Pilar, gobernadora de Baja California.

Esta semana circuló un video en el que se muestra al exmandatario estatal conversar con dos personas a quienes les asegura que estaría buscando dañar a Marina del Pilar.

Otro de los cuestionamientos hacia Sheinbaum sería sobre la nueva presidenta de Perú, Keiko Fujimori, quien asumió el cargo y prometió enfrentar al crimen con ‘mano dura’ como Nayib Bukele, de El Salvador.

Economía anuncia inversión de Kia en México

La Secretaría de Economía junto con Kia anunciaron una inversión de 649 mdd en México para producir en el país uno de los autos eléctricos de la compañía.

“Kia México será su socio más estratégico y confiable para hacer realidad la prosperidad compartida, tomando como bases avanzadas iniciativas”, dijo Andy Kim, presidente y CEO de Kia en México.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, informó que a partir del 4 de agosto se hará en México un vehículo eléctrico que antes solo se hacía en Corea y la producción se traslada a la planta de Pesquería, en Nuevo León.

“Estamos hablando de un esfuerzo que se ha hecho para que en México se produzcan cada vez más vehículos eléctricos”, agregó.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’