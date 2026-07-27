Emergencia química en Sonora: Alertan por volcadura de tren y derrame de sustancia peligrosa en Naco

Autoridades de Conagua y Profepa analizan posibles daños por el descarrilamiento de un tren de Ferromex, que causó un derrame de químicos peligrosos.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que atiende una emergencia ambiental en Sonora, luego de que se descarrilara un tren de carga de Ferromex, causando así el derrame de químicos.

El incidente ocurrió en la madrugada del 26 de julio, en las inmediaciones del Rancho Potrero El Cobre, en el ejido Cuauhtémoc del municipio de Naco, Sonora.

De acuerdo con el reporte, “el incidente provocó el derrame de aproximadamente 59 mil litros de hidrosulfuro de sodio (NaHS)” y, por ello ahora se realiza la inspección y evaluación para determinar posibles daños al medioambiente.

La Procuraduría destacó que no hubo personas lesionadas tras el descarrilamiento de varias unidades del tren de carga en cuestión.

Como parte de las acciones, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realizó el monitoreo y muestreo de agua y suelo para identificar el impacto ambiental.

La Profepa destacó que si bien realiza ya los análisis pertinentes, de manera preliminar, el derrame no parece representar un riesgo inmediato para la población.

En entrevista con Radio Fórmula Sonora, el alcalde de Naco, José Lorenzo Villegas, dijo este lunes que este tipo de accidentes son un peligro para la región. Reconoció que hubo una movilización impresionante de Protección Civil debido al accidente y que la empresa, Ferromex, ya tomaba cartas en el asunto.

“No tenemos afectación en lo que son los mantos, pero los arroyos que estaban corriendo esa noche, corren en dirección hacia Cananea”, puntualizó sobre los posibles daños preliminares y dijo que la alcaldesa de Cananea, Esmeralda González, ya está enterada de la situación.

Al ser cuestionado sobre si se interpondrá una denuncia contra la compañía responsable del tren que descarriló, Lorenzo Villegas dijo que ya los abogados revisan la situación pues no es la primera ocasión en que algo así ocurre y que si bien no busca afectar a las empresas, sí se requieren medidas ante estos casos.

Ferromex ex una empresa operadora de transporte de carga, que forma parte de Grupo México Transportes.