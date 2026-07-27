¿A qué hora se estrena ‘Demon Slayer: Castillo infinito’ en streaming? Todo lo que debes saber

La batalla que Tanjiro Kamado ha preparado desde el inicio de su viaje está por comenzar en streaming. Tras su paso por los cines y después de convertirse en una de las películas de anime con mayor impacto en taquilla, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito I ya tiene fecha y hora para llegar a tus pantallas.

Durante la Anime Expo 2026, Crunchyroll confirmó el estreno de la primera entrega de la trilogía que adapta el arco final del manga de Koyoharu Gotouge y la espera está por terminar.

La cinta llegará con múltiples opciones de doblaje y subtítulos, aunque la disponibilidad puede variar según la región.

¿Cuándo se estrena ‘Demon Slayer: Castillo Infinito’ en Crunchyroll?

Los seguidores de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba podrán ver Castillo Infinito I en Crunchyroll a partir del 28 de julio de 2026.

La plataforma confirmó que el estreno será a las 9:00 a.m. (tiempo central de México).

Kimetsu no Yaiba: El Castillo Infinito se estrena en Crunchyroll. (Crunchyroll)

¿En qué idiomas estará disponible ‘Demon Slayer: Castillo Infinito’?

Uno de los aspectos destacados del lanzamiento es la cantidad de opciones de audio y subtítulos que ofrecerá Crunchyroll.

Audio disponible:

Español latino.

Castellano.

Japonés.

Inglés.

Portugués.

Francés.

Alemán.

Italiano.

Catalán.

Ruso.

Hindi.

Tamil.

Telugu.

Tailandés.

Polaco (voz en off).

Bahasa (Indonesia).

Vietnamita.

Subtítulos disponibles:

Español latino.

Castellano.

Inglés.

Portugués.

Francés.

Alemán.

Italiano.

Árabe.

Ruso.

Polaco.

Portugués europeo.

Chino.

Vietnamita.

Tailandés.

Bahasa (Indonesia).

Bahasa (Melayu).

Natsuki Hanae, voz de Tanjiro Kamado durante el evento especial de Cinépolis por el estreno de la Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. La película causó sensación en México. (Foto: Cuartoscuro.com). (Andrea Murcia Monsivais)

¿De qué trata ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito I’?

La película retoma la historia de Tanjiro Kamado, el joven que ingresó al Cuerpo de Cazadores de Demonios después de que su hermana Nezuko fue convertida en demonio.

Desde entonces, Tanjiro ha luchado junto a Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira, además de compartir distintas batallas con varios Hashira. Entre ellas se encuentran los acontecimientos del Tren Mugen, el Distrito de Entretenimiento y la Aldea de los Herreros, enfrentamientos que fortalecieron al grupo antes del conflicto definitivo.

La nueva película comienza durante el Entrenamiento Hashira, una preparación colectiva organizada para que los cazadores incrementen su fuerza antes de la confrontación contra los demonios.

Sin embargo, los planes cambian cuando Muzan Kibutsuji aparece en la Mansión Ubuyashiki y pone en riesgo al líder de la organización. Tanjiro y los Hashira acuden para protegerlo, pero el enfrentamiento toma un rumbo inesperado cuando todos son arrastrados hacia el Castillo Infinito, la fortaleza controlada por los demonios.

Ese escenario marca el inicio de la batalla final entre los integrantes del Cuerpo de Cazadores de Demonios y el ejército encabezado por Muzan. Para Tanjiro, el camino que comenzó con la promesa de salvar a Nezuko entra en su etapa decisiva, donde cada combate representa una oportunidad para proteger a quienes siguen luchando a su lado.

La película mantiene al equipo que ha desarrollado la adaptación animada de la obra de Koyoharu Gotouge.

Director: Haruo Sotozaki.

Haruo Sotozaki. Estudio de animación: Ufotable.

Ufotable. Director de animación en jefe y diseñador de personajes: Akira Matsushima.

Akira Matsushima. Música: Yuki Kajiura y Go Shiina.

¿Qué se sabe de la segunda película de ‘Demon Slayer: Castillo Infinito’?

La primera entrega de Castillo Infinito debutó en los cines de Japón el 18 de julio de 2025.

De acuerdo con Crunchyroll, actualmente es la segunda película más taquillera de todos los tiempos en Japón y la séptima película más taquillera del mundo en 2025.

La historia de Tanjiro Kamado todavía tiene camino por recorrer en la pantalla grande: la continuación de la trilogía ya está en desarrollo, aunque por ahora no existe una fecha oficial de lanzamiento para la segunda película.

Las primeras proyecciones apuntan a que la siguiente entrega podría llegar en 2027, mientras que el cierre de la trilogía se contempla para 2029.

La historia llevará a los protagonistas hacia enfrentamientos decisivos contra algunos de los enemigos más poderosos de Muzan Kibutsuji. Entre los combates que forman parte de esta etapa se encuentra el de Kanao Tsuyuri e Inosuke Hashibira frente a Doma, además del enfrentamiento de varios Hashira contra Kokushibo, la Luna Superior Uno.

Esta última batalla reúne a Gyomei Himejima, Sanemi Shinazugawa, Muichiro Tokito y Genya Shinazugawa, mientras la trama profundiza en el pasado de Kokushibo y su vínculo con la familia Tsugikuni.