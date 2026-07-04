Únete a la batalla con Tanjiro: ¿Cuándo y dónde ver ‘Demon Slayer: Castillo Infinito’ en streaming?

La película de 'Demon Slayer - Castillo' estará disponible próximamente en el catálogo de Crunchyroll. [Fotografía. Crunchyroll, ChatGPT]

La espera fue larga, pero por fin los fans del anime están a punto de unirse a la batalla contra Muzan Kibutsuji y las Lunas Superiores. Recientemente, se dio a conocer que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito ya tiene fecha para su estreno en streaming.

Durante la Anime Expo 2026 se anunció que la primera entrega de la trilogía estará disponible en plataformas digitales a finales de julio, lo que la posiciona como uno de los estrenos de anime más relevantes del verano.

La cinta, que adapta el inicio del arco final del manga de Koyoharu Gotouge, conquistó la taquilla mundial con una recaudación cercana a los 793.5 millones de dólares. Además, rompió récords al consolidarse como una de las películas de anime más exitosas de la historia, incluso superó lo recaudado por la primera cinta de la saga Tren Infinito.

'Demon Slayer - Castillo Infinito' fue de las películas más taquilerras de todo el 2025. (Crunchyroll)

¿Cuándo y en dónde se estrenará en streaming ‘Demon Slayer - Castillo Infinito?

La plataforma de streaming Crunchyroll confirmó que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito I estará disponible en su catálogo a partir del próximo 28 de julio.

El filme adapta el inicio del enfrentamiento definitivo entre el Cuerpo de Exterminio de Demonios y Muzan Kibutsuji. La historia sigue a Tanjiro Kamado, los Hashira y el resto de los cazadores, quienes son transportados al Castillo Infinito para iniciar la batalla que definirá el destino de la humanidad.

Para quienes buscan retomar la historia desde el inicio, todas las temporadas de Demon Slayer, así como la película Tren Infinito, se encuentran disponibles en Crunchyroll y Netflix, con doblaje latino y subtítulos.

Además de su éxito en taquilla, Demon Slayer – Castillo Infinito I fue galardonada como mejor película de anime de 2025 durante la última edición de los Crunchyroll Awards, al imponerse a títulos como Chainsaw Man: Arc de Reze, Scarlet, 100 Meters y La rosa de Versalles.

El filme, que adapta la parte final de la historia creada por Koyoharu Gotouge, también estuvo nominado a los Globos de Oro 2026, donde fue superado por la película K-pop Demon Hunters, cinta que está próxima a recibir una secuela.

¿Qué sabemos de la segunda parte de la película de ‘Demon Slayer - Castillo Infinito’?

Aunque la productora Ufotable, el estudio encargado de la adaptación de Demon Slayer, todavía no anuncia una fecha oficial de estreno, se estima que la segunda película de la trilogía del Castillo Infinito podría llegar en 2027, mientras que la entrega final se proyecta para 2029.

Entre los enfrentamientos que se espera adapte la segunda entrega de Castillo Infinito destaca el combate de Kanao Tsuyuri e Inosuke Hashibira contra Doma, la Luna Superior Dos. Esta batalla no solo continúa el conflicto iniciado por Shinobu Kocho, sino que también cierra su historia y revela un vínculo clave entre el demonio e Inosuke.

La segunda gran batalla que se adaptará será la de Gyomei Himejima, Sanemi Shinazugawa, Muichiro Tokito y Genya Shinazugawa contra Kokushibo, la Luna Superior Uno y el demonio más poderoso del ejército de Muzan. Este combate también profundiza en el origen de Kokushibo y en su relación con la familia Tsugikuni, además de mostrar el máximo nivel alcanzado por varios Hashira.

Con la llegada de Demon Slayer – Castillo Infinito a plataformas de streaming, se abre una nueva oportunidad para revivir esta historia, que sigue a Tanjiro Kamado en su búsqueda por devolver a su hermana Nezuko a su forma humana tras haber sido convertida en demonio.