⁠'El balón es amigo del ramen’: Así es el restaurante de ‘Supercampeones’ en la CDMX del influencer Yuta

El restaurante de Supercampeones fue creado por el chef y creador de contenido Yuta Onodera, quien se ha encargado a difundir la gastronomía japonesa en México. [Fotografía. ChatGPT, Capitan Tsubasa]

“Llegaron ya para gozar, mucho ramen van a probar”. Si eres fan de las canchas kilométricas, de los tiros del ‘Tigres’ y de los vuelos a dos postes de Benji, pero también de los platillos japoneses, te tenemos el restaurante ideal. Se trata de un pop-up oficial de Supercampeones, un espacio que lleva a los visitantes al universo creado por Yōichi Takahashi, con un menú inspirado en algunos de los personajes del popular anime de futbol.

El proyecto es encabezado por el chef y creador de contenido japonés Yuta Onodera, fundador de Ebisumaru Ramen, quien desde hace varios años promueve la gastronomía japonesa en México.

Este singular establecimiento está adornado, desde los platillos hasta las mesas y paredes, con varios de los personajes que hicieron vibrar la pasión por el futbol, como Oliver Atom, Steve Hyuga, Benji Price, los hermanos Korioto y otros más.

¿Cómo es el restaurante de ‘Supercampeones’ de CDMX y dónde está ubicado?

Desde la entrada, los visitantes pueden encontrar el logotipo oficial de Captain Tsubasa, ilustraciones de los protagonistas y distintos elementos inspirados en la serie que marcó a varias generaciones de aficionados al futbol.

El lugar fue diseñado como una experiencia temática. La decoración incluye imágenes de Oliver Atom, Tom Misaki, Steve Hyuga y Richard Tex-Tex, además de otros personajes del anime, así como gráficos relacionados con el futbol.

El piso del establecimiento es un tapete que simula ser un campo de futbol, aunque no es tan kilométrico como en la serie. En las paredes se pueden encontrar colgadas playeras de los diferentes personajes.

De igual forma, encontrarás algunas escenas que dejaron huella en los fans e incluso en las escaleras se puede leer la emblemática frase que se popularizó desde los primeros capítulos: “El balón es mi amigo”.

Los platillos también forman parte de la ambientación, con presentaciones especiales como el chashu marcado con el número 10 y panes al vapor con diseños de las playeras del Niupi o de la Academia Toho, así como balones similares a los de la serie.

Los creadores de este singular establecimiento han señalado que se trata de un restaurante temporal; sin embargo, hasta la fecha se desconoce hasta cuándo estará disponible esta colaboración.

El restaurante de Supercampeones en la CDMX se encuentra en Tlacoquemécatl 47 Bis en la colonia Del Valle; sí, en la misma zona se encuentra la famosa tortería Don Polo, el local favorito de Guillermo Ochoa para comer en México.

¿Quién es Yuta, el dueño del restaurante de ‘Capitain Tsubasa’ en CDMX?

El responsable de llevar a la mesa esta colaboración de Capitain Tsubasa Tsubasa fue el chef y creador de contenido Yuta Onodera, originario de Kawasaki, Japón, quien se ha convertido en uno de los principales difusores de la gastronomía japonesa en México.

Su popularidad comenzó en plataformas digitales, donde creó el canal Cocina Japonesa con Yuta, un espacio en el que enseña recetas tradicionales, explica técnicas culinarias y comparte diferencias culturales entre Japón y México en español.

Su estilo directo y didáctico le permitió conectar con una audiencia amplia, especialmente en Latinoamérica, donde muchos de sus seguidores buscan aprender a preparar platillos japoneses de forma auténtica.

Con el crecimiento de su comunidad, Yuta llevó su proyecto al ámbito gastronómico con la fundación de Ebisumaru Ramen, una marca especializada en ramen que comenzó en Guadalajara.

Con el tiempo, el negocio se expandió y actualmente cuenta con varias sucursales en Jalisco y una en Querétaro, consolidándose como una de las propuestas más reconocidas de ramen en el occidente del país.

La apertura del restaurante temático de Captain Tsubasa en la CDMX representa uno de sus proyectos más mediáticos del influencer, al tratarse de una colaboración oficial con una franquicia de anime que se volvió popular a nivel global.

¿Qué platillos ofrece el restaurante de Supercampeones?

El menú fue diseñado especialmente para esta colaboración y tiene como protagonistas tres ramen inspirados en los futbolistas más famosos de Capitain Tsubasa.

El primero es el Tsubasa Tokyo Shoyu Ramen, dedicado a Oliver Atom (Tsubasa Ozora), preparado con caldo shoyu y servido con una pieza de chashu marcada con el número 10, dorsal característico del protagonista.

De igual forma, se encuentra el Hyuga Tantan Chashu, inspirado en Steve Hyuga (Kojiro Hyuga), una versión con caldo estilo tantan de sabor intenso, como el tiro del ‘Tigre’.

El tercero es el Wakabayashi Miso Chashu, en honor al arquero Benji Price (Genzo Wakabayashi), elaborado con caldo de miso y una presentación exclusiva para esta colaboración.

Además de estos platillos, el restaurante ofrece otras variedades tradicionales como Tokyo Shoyu Ramen o el Sapporo Miso Ramen. El menú también incluye, como postre, panes al vapor temáticos con diseños de los personajes de Supercampeones.

Los visitantes pueden elegir versiones inspiradas en Oliver Atom con sabor matcha, Steve Hyuga de chocolate, un balón de futbol de sabor vainilla y otro inspirado en la mítica gorra de Benji Price de sabor Biscoff.

¿Cuánto cuesta comer en el restaurante de Supercampeones?

Los precios del ramen del restaurante de Supercampeones van desde los 120 pesos hasta los 185 pesos, además de algunos extras que puedes agregar a tu platillo. Si tú también quieres vivir la experiencia de meter gol en este establecimiento, aquí te dejamos un listado de algunos de los platillos que ofrece.

Ramen

Tsubasa Tokyo Shoyu Ramen - 150 pesos

Hyuga Tantan Chashu - 170 pesos

Wakabayashi Miso Chashu - 160 pesos

Tokyo Shoyu Ramen — 120 pesos

Sapporo Miso Ramen — 125 pesos

Hakodate Shio Ramen — 125 pesos

Ensalada Ramen - 125 pesos

Extras

Chashu (2 piezas) — 60 pesos

Huevo — 33 pesos

Naruto (3 piezas) — 33 pesos

Pasta extra — 65 pesos

Con esta colaboración, los seguidores de Supercampeones no solo pueden adentrarse en un restaurante completamente ambientado en la serie protagonizada por Oliver Atom y compañía, sino también saborear un menú creado especialmente para la ocasión por Yuta Onodera.