Con cortes, parrilladas y molcajetes: Así es Los Brody’s, la taquería de Jorge Campos, exarquero del Tri

Los Brody’s abrió en 2022 en la Ciudad de México; sin embargo, a principios de este año cambió de ubicación. (Foto: Wikicommons/Unsplash)

Un tlacoyo de maíz azul con abundante crema y queso, acompañado de salsa al gusto, da la bienvenida a los comensales de Los Brody’s, el restaurante del exportero de la Selección Nacional Jorge Campos.

Al igual que otros exfutbolistas, como Alberto García Aspe o Javier Aquino, ‘El Inmortal’ encontró en la gastronomía un nuevo camino tras su retiro, aunque sin romper su vínculo con el deporte.

Los Brody’s funciona como una especie de museo en el que se exhiben algunos de los objetos más representativos de la carrera de Jorge Campos, incluidas las clásicas playeras de colores por las que llegó a ser criticado.

Jorge "Brody" Campos también es comentarista deportivo. (Foto: Cuartoscuro) (Moisés Pablo Nava)

¿Cómo es Los Brody’s de Jorge Campos?

Jorge Campos inauguró su restaurante en 2022 en compañía de celebridades como el comediante ‘El Costeño’ y el cantante Erasmo Catarino, quienes lo acompañaron durante el corte del listón.

Inicialmente, el negocio abrió en la Ciudad de México; sin embargo, a principios de este año, ‘El Brody’, como apodan al exjugador de los Pumas de la UNAM, anunció que el establecimiento se mudaría a Texcoco.

A pesar de los cambios que ha tenido durante sus cuatro años de historia, conserva el concepto con el que nació: un espacio donde la comida mexicana y el deporte conviven en perfecta armonía.

El nuevo local cuenta con un salón muy amplio en el que están distribuidas las mesas para que los visitantes disfruten de un antojito mexicano mientras ven algún partido de futbol.

Pero lo verdaderamente llamativo, además del menú, es la decoración del establecimiento. Jerseys, uniformes, calcetines, guantes, gorras y balones permiten recorrer la trayectoria de Jorge Campos.

Y no es para menos. ‘El Brody’ debutó como arquero profesional con Pumas en 1988. Después pasó por importantes equipos de la Liga MX, como Cruz Azul y Tigres, además de jugar con LA Galaxy, de acuerdo con Transfermarkt.

También fue convocado para representar a México en tres Copas del Mundo de la FIFA: 1994, 1998 y 2002. Finalmente, tras una temporada con el Club Puebla, se retiró en 2004.

A través de estos objetos y fotografías se recuerdan las hazañas del también apodado ‘Inmortal’, pero no solo las suyas, ya que el restaurante también rinde homenaje a la trayectoria de otros deportistas.

Los guiños a estrellas del futbol, el box y la Fórmula 1 están presentes en todo el restaurante, ya sea mediante fotografías, como las del piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, objetos relacionados con el deporte o incluso en los nombres de algunos platillos del menú.

Menú y precios: ¿Qué venden en Los Brody’s, restaurante de Jorge Campos?

Los Brody’s ofrece una carta especializada en gastronomía mexicana con molcajetes preparados con diferentes carnes, una amplia variedad de tacos y parrilladas.

La esencia mexicana también se refleja en el menú de Los Brody’s. Además de rendir homenaje a figuras del deporte con platillos nombrados en honor a personajes como Jorge Campos, Lionel Messi, Julio César Chávez y Javier “Chicharito” Hernández el restaurante hace un guiño a la música regional al bautizar varios de sus cortes de carne con títulos de canciones populares como Arráncame la Vida, Qué Más Quieres de Mí, Ese Loco Soy Yo y Te Voy a Cambiar el Nombre.

El lugar recibe a los comensales con un sope que pueden acompañar con salsa al gusto. Después llegan los platillos que hayan ordenado. Los Brody’s no cuenta con un menú en línea; sin embargo, algunos de los precios compartidos en redes sociales son los siguientes:

Molcajetes

Inmortal (cecina, pollo, queso panela, salchicha para asar, frijoles y cebolla): 550 pesos.

El Brody (bistec de res, pollo, chuleta, queso panela, salchicha, frijoles, nopales y cebollas): 550 pesos.

El Gallero Miguel (T-bone preparado con cerveza y limón, chuleta, pollo, chorizo, salchicha, cebolla, nopal y salsa): 650 pesos.

Agujas Norteñas en molcajete: 290 pesos.

El Mamalón (costilla de res, chuleta, arrachera, queso panela, chorizo, salchicha y rib eye): 900 pesos.

Parrilladas

La Monumental (cecina, carne al pastor, costilla, queso fundido, nopales, sopes y cebollitas): 750 pesos.

La Perra Brava (cecina, arrachera, carne al pastor, pollo, salchicha, queso fundido, frijoles, sopes, chiles, nopales y cebollas): 1,000 pesos.

Tortas

Campos (milanesa, pierna, jamón, piña, queso amarillo, queso Oaxaca y queso blanco): 80 pesos.

Huguiña (milanesa, pierna, jamón y queso Oaxaca): 75 pesos.

Chicharito (salchicha, pierna, milanesa y queso Oaxaca): 75 pesos.

Messi (carne asada, jamón, lechuga y queso Oaxaca): 80 pesos.

JC Chávez (pollo, jamón y queso): 75 pesos.

Una vez que los comensales terminan sus alimentos, el restaurante ofrece como cortesía un plato de platanitos fritos con crema y leche condensada.

¿En dónde está Los Brody’s, la taquería de Jorge Campos?

La ubicación actual de Los Brody’s es La Magdalena Panoaya, Texcoco de Mora, Estado de México, código postal 56203. Abre todos los días de 11:00 de la mañana a 9:00 de la noche, de acuerdo con Google Maps.