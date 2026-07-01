Congreso ratifica a Esteban Moctezuma como nuevo embajador en la UE y Bélgica

Esteban Moctezuma dejó su cargo como embajador en EU y ahora será el representante diplomático ante la UE.

La Comisión Permanente del Congreso de México ratificó este miércoles el nombramiento de Esteban Moctezuma, representante diplomático en Estados Unidos hasta este año, como nuevo embajador del país ante la Unión Europea y Bélgica tras una votación en la que contó con 28 votos a favor y ocho en contra.

De este modo, el órgano que trabaja durante los periodos de recesos legislativos avaló la propuesta de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien días atrás había enviado el nombramiento de Moctezuma a la Comisión Permanente.

Los votos afirmativos fueron del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), sus aliados Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), así como del opositor Movimiento Ciudadano (MC).

Asimismo, el Partido de Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI), los otros dos partidos de la oposición, votaron en contra al cuestionar sus méritos y habilidades diplomáticas.

Tras confirmarse su aprobación, Moctezuma juró el cargo ante la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez.

Previamente, desde el oficialismo se había defendido la propuesta de Sheinbaum al argumentar que la figura del recién nombrado embajador ante la UE es “fundamental” en la “relación estratégica” del país norteamericano con los países europeos, según el senador Manuel Huerta, de Morena.

Del otro lado, el diputado Marcelo de Jesús Torres, del conservador PAN, justificó el rechazo de su partido al acusar al Gobierno federal de promover una designación con fines “políticos” y de convertir la política exterior en una “agencia de colocación y premios de consolación”.

Esteban Moctezuma, de 71 años, fue embajador en Estados Unidos hasta junio de este año, cuando fue sustituido por el economista Roberto Lazzeri en un contexto de aumento de tensiones con Washington en materia de seguridad y en la lucha contra el narcotráfico.

Previamente, tuvo una larga trayectoria política en México, donde ejerció como secretario de Gobernación (1994-1995), de Desarrollo Social (1998-1999), de Educación Pública (2018-2021) o senador de la República (1997-2000).

Su designación como nuevo embajador en la UE ocurre después de que, en mayo, México firmara con el bloque europeo el Acuerdo Global Modernizado, cuyo objetivo es incrementar el intercambio comercial y relanzar la alianza estratégica.

Por ello, su principal misión será “coordinar una estrategia con los distintos países de la UE encaminada a incrementar el intercambio comercial, generar nuevas inversiones y aprovechar todas las oportunidades que ofrece este acuerdo para nuestro país”, según explicó el Ejecutivo mexicano.