México vs Inglaterra: Reino Unido lanza alerta por partido tras muerte de 4 aficionados durante festejos

Reino Unido advirtió a quienes viajen de Inglaterra para el juego contra México de tener cuidado de posibles robos en zonas con alta afluencia de personas.

El Reino Unido actualizó su guía oficial para quienes tienen previsto viajar a México, en especial para los octavos de Final del Mundial 2026, e insistió en que existen regiones del país a las que recomienda no acudir salvo por motivos esenciales debido a los riesgos relacionados con la delincuencia y la violencia.

La actualización fue publicada por el Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) en el portal oficial del gobierno británico, donde además se incorporó una sección específica para los visitantes que asistirán al torneo que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá.

México enfrentará a Inglaterra en los octavos de Final en el estadio Ciudad de México, o estadio Azteca, el próximo domingo 5 de julio, por lo que el Reino Unido actualizó la alerta. Además, sin mencionarlo tal cual como medida de alerta, el gobierno británico mencionó las muertes durante los festejos en el Paseo de la Reforma.

“Durante el torneo han aumentado los informes sobre robos de teléfonos móviles y adulteración de bebidas”, señala el documento británico.

Aunque el documento no constituye una prohibición general para visitar México, sí mantiene restricciones de viaje para diversas entidades federativas y recuerda que los viajeros deben mantenerse informados sobre las condiciones locales antes y durante su estancia.

¿Qué dice la alerta del Reino Unido para viajar a México?

El FCDO señala que aconseja evitar todos los viajes que no sean esenciales hacia determinadas zonas de estados como Baja California, Tamaulipas, Zacatecas, Colima, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Chiapas, debido a la presencia de grupos delictivos, hechos violentos y riesgos para la seguridad. Sin embargo, en varios de esos estados existen excepciones para corredores turísticos, carreteras específicas o determinadas ciudades.

Asimismo, el organismo recuerda que viajar en contra de sus recomendaciones podría afectar la validez del seguro de viaje contratado por ciudadanos británicos.

Recomendaciones para el Mundial 2026 en México

De cara al torneo, el gobierno británico pidió a los aficionados registrarse para recibir actualizaciones de la guía de viaje, utilizar únicamente la plataforma oficial de venta de boletos de la FIFA y descargar la aplicación oficial del Mundial para consultar información sobre accesos, sedes y cambios operativos.

También recomendó reservar hospedaje con suficiente anticipación debido a la alta demanda prevista, portar siempre el pasaporte original, considerar posibles revisiones policiales adicionales y prever tiempos extra para los traslados alrededor de los estadios.

Requisitos de entrada para ciudadanos británicos

De acuerdo con la guía oficial, los ciudadanos británicos no necesitan visa para ingresar a México como turistas. No obstante, las autoridades migratorias pueden solicitar comprobantes de hospedaje, boleto de regreso o continuación del viaje, así como evidencia de recursos económicos suficientes para la estancia.

El gobierno británico también recomienda que el pasaporte tenga vigencia durante toda la visita, aunque la Embajada de México en Reino Unido sugiere contar con al menos 180 días de validez.

Protestas y otras advertencias

La actualización más reciente también informa sobre protestas que han provocado afectaciones viales en distintos puntos del país, así como bloqueos esporádicos en accesos a aeropuertos y vialidades principales.

El FCDO aconseja evitar manifestaciones, seguir las indicaciones de las autoridades locales y monitorear los medios de comunicación durante el viaje.