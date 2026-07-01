La ‘maldición’ de Samuel García: ¿A qué selecciones ha salado por ponerse su camiseta?

Mariana Rodríguez también hizo burla de la 'maldición' de Samuel García cuando se puso la playera de Ecuador. [Fotografía. Samuel García, Mariana Rodríguez/Instagram]

Harry Kane, más vale que te prepares: lo del curandero Nana Kwaku Bonsam no es nada comparado con los poderes míticos del ‘gober’ de Nuevo León. En redes sociales se volvió viral la llamada ‘maldición’ de Samuel García, luego de que durante el Mundial 2026 portara las playeras de distintas selecciones a las que mostró su apoyo y que terminaron eliminadas.

Previo al crucial encuentro de dieciseisavos de final entre México y Ecuador, en redes sociales se le pidió al gobernador regiomontano que ‘salara’ al conjunto sudamericano; incluso su esposa, Mariana Rodríguez, hizo comentarios en tono de burla sobre la situación.

Con el paso de los días, cada aparición del mandatario con una playera de futbol desató comentarios, bromas y peticiones para “elegir” al próximo equipo eliminado.

¿Cómo nació la ‘maldición’ de Samuel García con Países Bajos?

El primer episodio ocurrió con la selección de Países Bajos. Antes del inicio del Mundial, Samuel García expresó su intención de que el combinado neerlandés tuviera su centro de concentración en Monterrey.

El mandatario incluso apostó su sueldo a que la ‘Naranja Mecánica’ estaría en Nuevo León. Sin embargo, tras darse a conocer el calendario del Mundial 2026 y las sedes de concentración de las selecciones, no se concretó la llegada del equipo dirigido por Ronald Koeman.

Conforme avanzó la fase de grupos y se definieron los cruces de dieciseisavos, el deseo de Samuel García se cumplió parcialmente con la llegada de Países Bajos para su encuentro contra Marruecos en el Estadio Monterrey.

Previo al encuentro, Samuel García mostró abiertamente su apoyo: recibió a los aficionados neerlandeses, participó en actividades con ellos y apareció en distintas ocasiones con la camiseta naranja. Además, aseguró que el equipo avanzaría en el torneo.

El resultado fue contrario a su pronóstico. Países Bajos empató con Marruecos en los 120 minutos reglamentarios, pero quedó eliminado en la tanda de penales, lo que dio pie a las primeras publicaciones que calificaron al gobernador como “salado”.

¿Por qué Japón reforzó la teoría de la maldición de Samuel García?

El segundo caso que fortaleció el fenómeno ocurrió con la Selección de Japón. Samuel García recibió al equipo asiático en Monterrey y posó con su camiseta durante su estancia en la ciudad.

El gobernador de Nuevo León aseguró que Japón tendría una destacada participación en el torneo e incluso retomó pronósticos que colocaban al equipo como favorito frente a Brasil en la ronda eliminatoria.

Sin embargo, el conjunto japonés quedó eliminado tras perder 2-1 ante la ‘Canarinha’, con un gol en los minutos finales del tiempo extra. La coincidencia con el caso neerlandés provocó que el meme tomara mayor fuerza en redes sociales.

A partir de ese momento, cada nueva aparición del mandatario con una playera de futbol comenzó a interpretarse como un posible “presagio” negativo.

¿Cómo maldijo Samuel García a Ecuador?

El fenómeno alcanzó su punto más alto previo al partido entre México y Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

A diferencia de los casos anteriores, fueron los propios aficionados quienes impulsaron la narrativa. En redes sociales comenzaron a pedir que Samuel García utilizara la camiseta ecuatoriana para “salar” al rival del Tricolor.

La broma se volvió tendencia en cuestión de horas. Tras la victoria de México por marcador de 2-0, la eliminación de Ecuador se interpretó como una nueva “prueba” de la supuesta maldición.

Incluso Mariana Rodríguez retomó el tema en sus redes sociales al publicar una fotografía de Samuel García con la playera ecuatoriana acompañada del mensaje: “Se rompió la maldición”.

Ahora que llegará Harry Kane y compañía para enfrentar a México en los octavos de final en el Estadio Ciudad de México, en redes sociales ya circula la petición: que le pasen la playera de los ‘Tres Leones’ al gobernador para que el Tricolor vuelva a unos cuartos de final tras 40 años.