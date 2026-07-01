‘Va a ser difícil’: ¿Por qué Harry Kane tiene miedo de enfrentar a México en el Azteca?

Harry Kane es uno de los goleadores de la Selección de Inglaterra. (Foto: EFE)

La Selección de Inglaterra ya tiene la mira puesta en México. Después de vencer 2-1 a la República Democrática del Congo en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Harry Kane reconoció que el siguiente compromiso será uno de los mayores retos para los Tres Leones en el torneo.

El delantero del Bayern Múnich fue la figura del encuentro con un doblete y, tras sellar la clasificación, destacó el nivel que ha mostrado el Tri a lo largo de la Copa del Mundo, además de anticipar el ambiente que encontrarán en el Estadio Ciudad de México.

Harry Kane es uno de los referentes de Inglaterra, que vuelve a escena en el Mundial 2026. (Foto: EFE)

¿Qué dijo Harry Kane sobre enfrentar a México en el Mundial?

El capitán y máximo goleador histórico de la Selección de Inglaterra aseguró que el conjunto dirigido por Javier Aguirre ha demostrado ser uno de los equipos más sólidos del torneo, por lo que espera un duelo de máxima exigencia.

“México en su país es tan grande como lo puede ser dentro de la Copa del Mundo, el ambiente será increíble, pero difícil, por muchas razones diferentes, pero en última instancia esto pasa si quieres ser campeón, debes pasar por cosas difíciles y contra muy buenos equipos”.

Kane destacó que Inglaterra deberá cambiar rápidamente el enfoque tras la victoria sobre el Congo para comenzar la preparación del encuentro de octavos de final del Mundial.

“Pensar en el siguiente partido, que será aún más difícil: contra México, en México, qué juego tan extraordinario nos espera. Obviamente, pronto cambiaremos el chip para centrarnos en eso, pero por ahora, simplemente disfrutemos de estos instantes”, añadió.

El atacante también pidió valorar el pase a la siguiente ronda antes de enfocarse en el siguiente desafío.

“Lo primero es disfrutar de esto. A veces, cuando representas a una de las grandes selecciones, es fácil dejar pasar estos momentos. Pero seas quien seas, hay que disfrutar de superar una eliminatoria”, comentó Kane en zona mixta tras la victoria de Inglaterra.

“Toca disfrutar el momento, regresar y recuperar fuerzas”, concluyó.

La Selección Mexicana enfrenta a Inglaterra en los octavos en el Estadio Ciudad de México. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

Thomas Tuchel admite que la altura de la CDMX será un obstáculo para Inglaterra

El entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, reconoció que la altitud de la Ciudad de México será uno de los principales factores que deberán enfrentar en el duelo de octavos de final.

Aunque evitó profundizar sobre el encuentro, ya que todavía celebraba la clasificación, el estratega alemán calificó el partido ante el Tri como uno de los más atractivos de la Copa del Mundo 2026.

“Todavía no (he pensado sobre ello). Acabo de salir de este partido e intento disfrutarlo, pero es quizás uno de los encuentros más hermosos y emocionantes que se pueden disputar; contra México en el Azteca”, señaló.

Tuchel también aceptó que el poco tiempo de preparación jugará en contra de su equipo, ya que considera imposible adaptarse plenamente a los más de 2 mil 200 metros de altitud en apenas unos días.

“Nos esperan muchísimos obstáculos. Por no hablar de la altitud, que por supuesto será una gran desventaja, ya que es imposible adaptarse físicamente a ella en solo cuatro días. Y seguramente surgirán más obstáculos, pero estamos preparados para ello”.

El duelo también traerá recuerdos de uno de los capítulos más dolorosos para Inglaterra en la historia de los Mundiales, pues fue en el entonces Estadio Azteca donde Diego Armando Maradona eliminó a los Tres Leones en los cuartos de final de México 1986 con la célebre “Mano de Dios”.

Bellingham viene a CDMX para enfrentar a México en el Azteca. (Foto: EFE) (FRIEDEMANN VOGEL/EFE)

¿Cuándo y a qué hora se juega el México vs. Inglaterra?

Inglaterra y México se enfrentarán en los octavos de final del Mundial 2026 el próximo domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.

El silbatazo inicial está programado para las 18:00 horas, tiempo del centro de México, en un duelo que definirá a uno de los clasificados a los cuartos de final del torneo.