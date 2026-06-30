Octavos en el Estadio Azteca: ¿Cuándo es el próximo partido de la Selección Mexicana?

Al vencer a Ecuador, México logró ganar su primer partido eliminatorio de un Mundial. [Fotografía. Cuartoscuro]

Que sigan el sonido de las trompetas porque la primera duerme debajo del Guerrero Chimalli. La Selección Mexicana venció a Ecuador y confirmó su pase a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 que se disputará en el Estadio Ciudad de México.

A falta de conocer a su rival, México disputará en el Coloso de Santa Úrsula el último partido que se dispute en territorio mexicano durante la justa mundialista.

Con su victoria en el Estadio Ciudad de México, la Selección Mexicana volverá a disputar unos octavos de final tras 8 años de ausencia.

La última vez que jugó esta fase eliminatoria fue en Rusia 2018, cuando cayó 2-0 ante Brasil, en un partido que marcó la despedida mundialista de Rafael Márquez con el cuadro tricolor.

Además, tuvieron que pasar 40 años para que México volviera a ganar un partido eliminatorio en una Copa del Mundo. La última vez lo hizo ante Bulgaria en 1986, en octavos de final, con aquel golazo de Manuel Negrete que es catalogado como el mejor gol en la historia de los Mundiales.

México buscará superar en 40 años la barrera de los octavos de final. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Cuándo y dónde jugará México los octavos de final del Mundial 2026?

Ya con el boleto a octavos en mano, México deberá esperar hasta mañana para conocer a su próximo rival del Mundial 2026. El cruce del cuadro mexicano será ante el vencedor entre Inglaterra y República Democrática del Congo. Acá te dejamos los datos del próximo encuentro de la escuadra azteca.

Partido: México vs. ganador de Inglaterra vs. República Democrática del Congo

Fase: Octavos de final del Mundial 2026

Fecha: domingo 5 de julio

Horario: 18:00 horas

Estadio: Ciudad de México

Este partido significará el último encuentro que se dispute en territorio mexicano; a partir de los cuartos de final, todos los juegos de la Copa del Mundo se disputarán en Estados Unidos.

En caso de avanzar a cuartos de final, la Selección Mexicana jugará su partido fuera de territorio mexicano. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Cuál es el historial de México contra Inglaterra y RD del Congo?

El posible cruce de México ante Inglaterra tiene antecedentes marcados por el dominio europeo. Ambas selecciones se han enfrentado en nueve ocasiones, con ventaja para los ingleses, que suman seis victorias, por dos del conjunto mexicano, y un empate.

El último enfrentamiento se registró en 2010, en un partido de preparación previo al Mundial de Sudáfrica, con triunfo inglés por 3-1. En Copas del Mundo, el único antecedente data de 1966, cuando Inglaterra se impuso 2-0 en fase de grupos. En aquel torneo, el conjunto inglés se llevó el trofeo Jules Rimet.

En contraste, el historial frente a la República Democrática del Congo es prácticamente inexistente. Solo se registra un partido entre ambas selecciones mayores, un amistoso disputado en 2006 que terminó con victoria de México por 2-1 en el Estadio Azteca.

En caso de enfrentar a Inglaterra, México enfrentará a una potencia que sólo ha podido vencer en dos ocasiones en partidos amistosos. [Fotografía. Xinhua] (Chen Yichen)

¿Cómo llegan Inglaterra y República Democrática del Congo a los dieciseisavos?

Inglaterra llega a su partido contra la República Democrática del Congo con cuestionamientos en su funcionamiento, pese a la calidad individual de la mayoría de sus jugadores.

El conjunto europeo debutó con una victoria 4-2 frente a Croacia, pero posteriormente dejó dudas tras empatar sin goles ante Ghana. Cerró la fase con un triunfo 2-0 contra Panamá, aunque sin la contundencia esperada.

A pesar de las dudas en los últimos encuentros, el equipo dirigido por Thomas Tuchel sigue siendo uno de los favoritos para llevarse el Mundial, por lo que parte como amplio favorito en el cruce.

Por su parte, la República Democrática del Congo se presenta como una de las revelaciones del torneo. El equipo africano empató 1-1 ante Portugal, perdió 1-0 ante Colombia y venció 3-1 a Uzbekistán, resultados que le permitieron avanzar como uno de los mejores terceros del Mundial 2026.

Su propuesta se basa en el orden defensivo, el despliegue físico y la velocidad en transiciones, características que ya le permitieron competir contra selecciones de mayor jerarquía.

Además, el cuadro africano ya sabe lo que es jugar en territorio mexicano, ya que disputó un partido de la fase de grupos en la cancha del Estadio de Guadalajara.

¿Cómo quedaría el camino de México rumbo a cuartos?

Sean ingleses o congoleños, México tendrá de nuevo otra oportunidad de avanzar a unos cuartos de final de la Copa del Mundo. Tras 40 años de ausencia, la última vez que disputó esa instancia fue en 1986, cuando perdió en penales ante Alemania, quedándose muy cerca de ser una de las cuatro mejores selecciones del torneo.

En caso de avanzar a los cuartos de final, México enfrentaría un escenario más exigente, ya que disputaría en Los Ángeles, California, ante el ganador de Brasil y Noruega, por lo que podría medirse a jugadores de talla mundial como Vinicius Jr. o Erling Haaland.

Sin duda, el partido de octavos de final será uno de los más importantes en la historia del futbol mexicano, porque representaría por fin superar una barrera que se negó a romperse en seis de los últimos siete mundiales.