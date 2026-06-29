Ya se ‘calentó’ el México vs. Ecuador: los mejores memes previo al encuentro

Los memes ahondan en la rivalidad de México vs. Ecuador, que se han visto las caras 25 veces (Foto: Cuartoscuro).

México juega contra Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y, como no podría ser de otro modo, los memes en redes sociales ya anticipan lo que se espera: un encuentro muy parejo en lo deportivo y en el apoyo.

Y es que las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador no han sido buenas en lo político durante los últimos meses. Si a esto sumamos la coincidencia del idioma y algunos antescedentes en futbol, incluso, en la Copa Mundial de la FIFA, hay muchos elementos más allá de lo que los equipos mostraron en la fase de grupos.

¿Qué pasó con las relaciones México-Ecuador que aparecen en los memes?

La escalada de tensiones políticas entre México y Ecuador culminó en abril de 2024, cuando policías ecuatorianos irrupieron en la Embajada de México en Quito, donde estaba el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas en calidad de asilado político por el gobierno mexicano.

Como respuesta, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó romper las relaciones diplomáticas con el país y además acusó a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de violar su soberanía.

En 2025, Sheinbaum reafirmó la postura de México al respecto y aseguró que "mientras Noboa ejerza el cargo de presidente” no habría relaciones con Ecuador.

“No se van a reanudar las relaciones y, además, fue muy dudoso su triunfo, en particular reconocido por la propia OEA, ya ni siquiera es otro organismo internacional”, expuso.

Recientemente, Daniel Noboa expuso sus intensiones de restablecer las relaciones diplomáticas con México. “Tenemos muchas empresas mexicanas que invierten en el Ecuador y no hay razón alguna por la que tengamos una pelea o tener relaciones diplomáticas suspendidas en este momento”, dijo para TV Azteca.

Este contexto político sirvió como caldo de cultivo para que los memes incrementaran por las malas relaciones políticas que tienen los países y el antagonismo por el duelo deportivo.

México se ilusiona con memes por partido contra Ecuador

Más allá de lo político, lo meramente deportivo fue más que suficiente para que iniciaran los memes. La fase de grupos perfecta de México hizo que rápidamente aficonados del ‘Tri’ piensen que, más el factor de la localía, sea posible ganarle a Ecuador.

A esto sumaron el contexto de Ecuador. Tuvo una mala fase de grupos que coronó con una victoria sobre Alemania, una potencia de futbol; sin embargo, matizaron con que no es una buena versión del ‘equipo de la mancha’, el cual fue eliminado por Paraguay en dieciseisavos.

El asunto subió de tono porque supuestamente aficionados mexicanos llamaron a tirar fuegos artificiales y hacer ruido cerca del hotel de concentración de Ecuador para no dejar dormir a los rivales.

México y Ecuador se han enfrenado 25 veces. El equipo de Concacaf domina con 13 victorias, hay ocho empates y apenas cuatro glorias para el de Conmebol. La única vez que se enfrentaron en una Copa del Mundo fue en Corea-Japón 2002, donde el ‘Tri’ vino de atrás con goles de Borgetti y Torrado.

En caso de que México supere a Ecuador, le esperarían rivales como Inlatera (octavos), Brasil (cuartos), Argentina (semifinales) y Argentina (final) en las siguientes instancias... claro, si el ‘Tri’ avanza y los resultados se dan como se espera. Y aunque suena complejo, los aficionados se preguntan... “¿Y si sí?“.