‘Patitos’ y no como ‘Merlín’: ¿Cuántas playeras de la Selección Mexicana son piratas?

La mayoría de playeras de la Selección Mexicana que usan los mexicanos son pirata.

México va ganando ‘por goleada’ el Mundial 2026... De playeras oficiales vendidas, con 1.9 millones de jerseys de la Selección Mexicana, pero aún no pueden superar al ‘fantasma’ de la piratería.

Datos de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex) indican que la camiseta de México original, fabricada por Adidas, es la más vendida de las 48 selecciones que participan en el Mundial 2026.

Sin embargo, el 70 por ciento de las playeras de la Selección Mexicana que ves en las calles, en los festejos del Ángel de la Independencia, y otros lugares, son piratas.

Playeras de la Selección Mexicana: ‘No hay forma de competir’ contra la piratería

Rafael Torre Lamuño, presidente de Canaintex, dio el dato de que siete de cada 10 jerseys de la Seleccion Mexicana que circulan en el mercado son pirata, pese a los operativos en contra de playeras de México no originales.

Lamuño explicó que “no hay forma de competir” contra el mercado de la piratería en México debido a que el jersey oficial de Adidas, versión fan, tiene un costo de 2 mil pesos.

En contraste, las playeras pirata de la Selección Mexicana se encuentran desde 150 o 200 pesos en mercados y distintos lugares a lo largo del país.

Industria textil sonríe por alta producción de playeras de México en el Mundial 2026

La producción de las playeras oficiales de la Selección Mexicana se planeó con más de un año de antelación, y aún así se logró un desabasto de las unidades, por lo que Adidas prepara nuevos cargamentos.

De acuerdo con Canaintex el 85 por ciento de las playeras de México en versión de fan se hicieron en México, lo que significa unas 5 millones de jerseys producidas en el país, a la espera de conocer el impacto actual de la alta demanda y en caso de que la Selección Mexicana avance a octavos y cuartos de final del Mundial 2026.

A esa cifra se debe sumar un millón de playeras promocionales oficiales, que también fueron confeccionadas en México.

Irapuato, Guanajuato, fue la zona más beneficiada por la producción de playeras de la Selección Mexicana, con más de 3 mil emplados y parte de una cadena que abarca desde la fabricación de hilos hasta la confección final.

Finalmente, la alta producción de playeras de la Selección Mexicana en el país reflejan la capacidad competitiva de la industria textil en México, según Canaintex.