EU destaca trabajo de México en piratería; pasa de lista prioritaria a solo observación

En uno de los últimos operativos contra la piratería fueron decomisados diversos artículos deportivos en la CDMX.

Estados Unidos reconoció los avances de México en el combate a la piratería y la protección de la propiedad intelectual, lo que derivó en su retiro de la lista prioritaria de vigilancia en 2026, de acuerdo con el informe anual de la Oficina del Representante Comercial (USTR, por sus siglas en inglés).

En el Special 301 Report 2026, Washington informó que México fue movido de la Priority Watch List a la Watch List, tras “acciones sustanciales” para atender preocupaciones históricas en materia de propiedad intelectual, incluyendo medidas contra la piratería digital.

El organismo detalló que, de cara a la revisión del T-MEC, ambos países intensificaron el diálogo en temas como cumplimiento penal, vigilancia en fronteras y combate a la piratería en línea.

¿Qué reformas ha hecho México para luchar contra la piratería en internet?

Además, el Gobierno de México ha trabajado en posibles reformas a su marco legal para fortalecer la lucha contra contenidos ilícitos en internet. Según el reporte, las autoridades “han estado trabajando en posibles enmiendas a la Ley Federal de Derecho de Autor para atender mejor las preocupaciones sobre piratería en línea”.

El informe también señala que México ha impulsado ajustes regulatorios en otros frentes de propiedad intelectual y ha hecho compromisos públicos para mejorar la aplicación de la ley, lo que fue considerado suficiente para modificar su estatus dentro del monitoreo estadounidense.

Pese al reconocimiento, Estados Unidos advirtió que aún persisten retos, por lo que mantendrá a México bajo observación en la Watch List, en particular en materia de aplicación efectiva contra la piratería digital y el comercio de productos falsificados.

El reporte forma parte de la revisión anual que realiza Washington sobre sus socios comerciales para evaluar la protección de derechos de propiedad intelectual y el combate a prácticas como la piratería y la falsificación a nivel global.