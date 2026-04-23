Ebrard arma su ‘dream team’ para la revisión del T-MEC: ¿Quiénes están en el equipo de negociadores?

Ebrard indicó que la propuesta del equipo negociador del T-MEC continúa en revisión y podría ampliarse con más perfiles.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, adelantó algunos de los nombres que integrarán el equipo de negociación para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual se prevé que inicie formalmente el próximo 1 de julio.

Tras una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, el funcionario explicó que la intención es integrar un grupo con perfiles técnicos y políticos que permitan cubrir la amplia agenda del acuerdo comercial, que incluye desde industria automotriz hasta temas agrícolas, financieros y de inversión.

¿Quién integrará el equipo negociador del T-MEC?

La propuesta presentada por Ebrard contempla los siguientes perfiles:

El secretario de Economía explicó que la decisión de sumar a estos actores responde a la complejidad de la negociación, que involucra múltiples sectores económicos y regulatorios.

En ese sentido, destacó el papel de Agricultura en temas como el comercio de azúcar y tomate, mientras que otros integrantes aportarían visión financiera, técnica y de vinculación con el sector privado.

Ebrard señaló que este equipo ya ha tenido encuentros previos de trabajo e incluso ha participado en reuniones relacionadas con las primeras etapas de diálogo del T-MEC en la Ciudad de México, en coordinación con la Cancillería.

Asimismo, sostuvo que la integración de especialistas no busca debilitar a la Secretaría de Economía, sino reforzar la capacidad de negociación frente a Estados Unidos y Canadá.

“Sí creo que van a ser unas negociaciones difíciles, sin duda (...) Debo decir que la presidenta está muy pendiente de este proceso”, afirmó.

El funcionario agregó que la propuesta sigue en revisión y que podrían incorporarse más perfiles conforme avance el proceso de negociación.

México enfrenta presión en revisión del T-MEC, advierten expertos

Según especialistas, la posición negociadora de México ante Estados Unidos ha perdido solidez de manera acelerada de cara a la próxima renegociación del T-MEC con Estados Unidos y Canadá, luego de que el gobierno mexicano admitiera que ya no pretende eliminar por completo los aranceles, sino únicamente reducirlos en la mayor medida posible, advirtió este jueves la firma León Barrena Rodríguez & Partners.

De acuerdo con su análisis, los hechos recientes “confirmaron” sus proyecciones sobre una “interpretación estructural errónea” por parte del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y señalaron que México se encuentra bajo una presión externa en aumento.

La firma, especializada en transacciones transfronterizas entre México y Estados Unidos, así como en estrategia regulatoria, consideró que el intercambio registrado el lunes entre Ebrard y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, debe entenderse como una “señal de jerarquía” y no como un desencuentro puntual.

Dicho episodio generó discusión en redes sociales y medios locales, donde fue interpretado como un presunto “regaño” o un momento de tensión entre Greer y Ebrard. Sin embargo, la Secretaría de Economía precisó que el funcionario estadounidense únicamente exponía la postura de su país respecto a mantener los aranceles vigentes.

El análisis también relaciona este contexto con la decisión de la presidenta Sheinbaum de proponer a Roberto Lazzeri como nuevo embajador de México en Estados Unidos, en sustitución de Esteban Moctezuma, en un momento considerado clave para la relación bilateral y la revisión del acuerdo comercial.

Con información de EFE.