PERFIL: ¿Quién es Roberto Lazzeri, el economista que será propuesto por Sheinbaum como embajador en EU?

Roberto Lazzeri es director del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) e inició su carrera en el sector público en 2005. (Bancomext)

Roberto Lazzeri será propuesto como el nuevo embajador de México en Estados Unidos, según anunció este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia ‘mañanera’ de este jueves 23 de abril.

Actualmente, Lazzeri es director general de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).

Es economista por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y su trayectoria es de más de 20 años en el sector financiero público y privado.

Lazzeri inició su carrera en el sector público en 2005 en la Secretaría de Finanzas del entonces Gobierno del Distrito Federal administrando el portafolio de deuda pública local.

¿Qué sabemos de la trayectoria de Roberto Lazzeri?

En 2009, el economista se desempeñó como gerente de estructuración de financiamiento en el Banco Nacional de Obras Públicas (Banobras), donde se especializó en estructuración y financiamiento de deuda subnacional.

Antes, fue jefe de la Oficina de Coordinación del secretario de Hacienda y Crédito Público, cargo que ocupó desde julio de 2022.

Lazzeri ocupó puestos de alta responsabilidad en la misma dependencia, como director general de Deuda Pública y director general de Captación.

Roberto Lazzeri trabajó de cerca con el exsecretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, debido a que fue su jefe de la oficina de Coordinación en la dependencia.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre Roberto Lazzeri?

El anuncio ocurre en medio de las negociaciones para la revisión del Tratado Comercial entre México, EU y Canadá (T-MEC) y las tensiones con Washington por la retórica del presidente, Donald Trump.

“Tiene que seguir todo un procedimiento, por eso no lo habíamos hecho público. Apenas se tiene que enviar a Estados Unidos y ver si aceptan este proceso ´(Roberto Lazzeri) tiene una muy buena relación con todo el Gobierno de México y también con las contrapartes en Estados Unidos”, destacó la mandataria.

Asimismo, agradeció la “excelente labor” del actual embajador, Esteban Moctezuma, quien está en el cargo desde 2021 y del que subrayó que “está ayudando de manera extraordinaria” en cuestiones bilaterales como el transporte o el cierre de la frontera a las exportaciones agrícolas mexicanas por los casos de gusano barrenador.

Sheinbaum remarcó la labor de Lazzeri al señalar que “el tema principal” en la relación con Estados Unidos es el tema comercial.

Lazzeri estuvo, precisamente, esta semana en la reunión con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en la Ciudad de México para acompañar al secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

*Con información de EFE