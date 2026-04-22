México está abierto a ‘protocolo bilateral’ en T-MEC: Greer destaca visita a México

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, aseguró que México muestra disposición para explorar un protocolo bilateral dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en un contexto donde Washington busca reforzar mecanismos que garanticen certidumbre a sus inversiones y corrijan lo que considera distorsiones en la implementación del acuerdo.

Durante su comparecencia ante el Comité de Medios y Arbitrios del Congreso estadounidense, y tras su visita a la Ciudad de México, Greer confirmó la postura de la administración en materia comercial, subrayando que, más allá de la arquitectura trilateral del T-MEC, existe apertura del lado mexicano para discutir instrumentos adicionales que fortalezcan la relación bilateral.

“Los mexicanos coinciden con nosotros en que hay aspectos que se pueden cambiar en el T-MEC, particularmente para aumentar la producción en Norteamérica, y están abiertos a un protocolo bilateral que mejore y ajuste algunos aspectos del T-MEC”, respondió Greer a los congresistas.

Si bien evitó detallar los alcances específicos de dicho protocolo, dejó entrever que el objetivo central sería corregir aspectos del tratado sin romper la trilateralidad.

“Creo que hay muchos pilares fundamentales en el T-MEC que tal vez no tengamos que modificar, pero hay cosas que debemos corregir, y los mexicanos están dispuestos a hacerlo bilateralmente”, agregó.

Pide Greer a Sheinbaum protección a inversiones

Como parte de su agenda bilateral, Greer también confirmó que solicitó “personalmente” a la presidenta Claudia Sheinbaum reforzar la protección a las inversiones estadounidenses en México, un tema que ha sido recurrente en las consultas energéticas y en el caso de Vulcan.

“Si quieren tener una relación comercial constructiva con Estados Unidos, las empresas que operan allá necesitan tener la confianza de que pueden obtener un retorno sobre su inversión”, sostuvo el funcionario ante legisladores.

La declaración salió luego de que un congresista sacara el tema de Vulcan Materials.

“Estuve con la presidenta de México hace un par de días y personalmente planteé el tema. No quiero entrar en detalles sobre esas conversaciones. Solo puedo decir que los mexicanos saben que este es un asunto que debe resolverse”, dijo el embajador Greer.

“Si quieren tener una relación comercial constructiva con Estados Unidos, las empresas que se instalan allí, ya sea en la industria extractiva, en infraestructura o en otros sectores, donde prestamos servicios, necesitan tener la seguridad de que obtendrán un retorno de su inversión”, puntualizó Greer.