México y EU afinan agenda rumbo a revisión del T-MEC: Aranceles, piratería y cadenas de suministro

Los aranceles impulsados durante la administración de Donald Trump y las preocupaciones de Washington en materia de piratería están en la agenda bilateral de las reuniones técnicas que continúan esta semana en la Ciudad de México.

Durante el segundo día de encuentros entre la Secretaría de Economía y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), funcionarios de ambos países abordaron de manera directa los gravámenes al acero, aluminio y cobre (impuestos bajo la Sección 232), así como los señalamientos contenidos en el Informe Especial 301 sobre derechos de propiedad intelectual, donde se ubican prácticas vinculadas a la piratería.

La reunión fue encabezada por el subsecretario de Comercio Exterior de México, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, y su contraparte estadounidense, Jeffrey Goettman, quienes dieron continuidad a las conversaciones de cara a la revisión formal del acuerdo comercial programada para el 1 de julio de 2026.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, los equipos técnicos revisaron avances y pendientes en torno a barreras comerciales, reglas de origen y mecanismos para reducir la dependencia de importaciones externas a la región.

Piratería y cadenas de suministro, ejes del diálogo México-EU

El componente de propiedad intelectual, particularmente el combate a la piratería, se mantiene como una de las principales preocupaciones de Estados Unidos, reflejada en el Informe Especial 301, que evalúa el cumplimiento de estándares internacionales en la materia. Este tema se suma las tensiones comerciales de la política arancelaria de la era Trump, que impacta sectores estratégicos como el siderúrgico.

Las discusiones también incluyeron el fortalecimiento de las cadenas de suministro en América del Norte, un punto clave en la estrategia conjunta para consolidar la integración productiva regional frente a la competencia global.

“Todos estos asuntos serán retomados a mayor profundidad técnica entre los equipos de ambos países en las reuniones que se llevarán a cabo hasta el día jueves de la presente semana en la Ciudad de México”, agregó Economía.

Estas reuniones técnicas forman parte de un proceso que desembocará en el inicio formal de negociaciones en la semana del 25 de mayo, según lo acordado tras la visita del embajador comercial Jamieson Greer a México. En ese contexto, los equipos han sido instruidos a intensificar el diálogo en temas sensibles como seguridad económica, cooperación en minerales críticos, disputas comerciales y reglas de origen en sectores industriales.