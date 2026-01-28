Sheinbaum ‘tacha’ a investigadores del CIDE de neoliberales: ‘Que no olviden quién paga sus estudios’

La presidenta Sheinbaum habló sobre el cambio de dirección en el CIDE y lo que espera de la institución.

La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre el cambio de dirección en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y aseguró que dicha institución seguía políticas neoliberales debido al estilo de los gobiernos anteriores.

“El CIDE en un momento se orientó a una cierta política económica que correspondía al periodo anterior, que era la neoliberal y la idea era también orientar al CIDE también a un planteamiento mucho más amplio”, dijo durante su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 28 de enero.

Sheinbaum agregó que con estos cambios, se busca que haya mayor cercanía con los problemas nacionales.

“Que no se les olvide a los investigadores que quien paga sus estudios y sus investigaciones es el pueblo. Todas estas instituciones tienen financiamiento público y se espera que ayuden al desarrollo de la nación sin dejar de lado su libertad de cátedra, pero buscamos mucho mayor vínculo con el desarrollo nacional”, agregó la mandataria.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el cambio de dirección en el CIDE?

Lucero Ibarra fue nombrada como nueva directora del CIDE, en sustitución de José Antonio Romero Tellaeche.

La presidenta Sheinbaum aseguró que el relevo se hizo oficial tras un comunicado de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, pero que ella no tuvo nada que ver con el cambio.

“La Secretaría de Ciencia y Tecnología emitió un comunicado, son decisiones en las que como presidenta no participo directamente y se tomó en la secretaría”, aseguró la mandataria.

Además, Sheinbaum aseguró que el CIDE es una buena institución académica donde hay buenos investigadores y profesores.

¿Por qué hay polémica sobre el cambio de dirección en el CIDE?

José Antonio Romero Tellaeche rechazó su remoción como director del CIDE a través de una carta enviada tras el anuncio de la Secretaría de Ciencia.

Romero Tellaeche argumentó que cualquier cambio debe ajustarse a principios de legalidad, así como respetar el debido proceso y también aprobarse en una sesión formal del Órgano de Gobierno.

“Los supuestos relacionados con el desempeño institucional, la normativa aplicable exige la intervención y consideración de instancias técnicas de evaluación, cuyo carácter no es político sino especializado, y cuyas opiniones forman parte sustantiva del procedimiento legalmente válido”, señala el exdirector del CIDE.

Por esa razón, José Antonio Romero Tellaeche rechazó el nuevo nombramiento y aseguró que mantendrá sus atribuciones legales que le corresponden como director del CIDE hasta que se cumpla con el proceso oficial para su destitución.