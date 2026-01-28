Estrena CIDE directora; ya ocupa oficina

Rosaura Ruiz, titular de la Secretaría de Ciencia, presentó ayer a Lucero Ibarra ante el Consejo Consultivo del Centro de Investigación y Docencia Económica como la nueva directora de la institución, haciendo oídos sordos al berrinche que hizo el destituido José Antonio Romero Tellaeche, quien afirmó que sigue siendo el director, e incluso Ibarra ya ocupa la oficina. En esa primera reunión, la nueva directora del CIDE se comprometió a conducir a la institución privilegiando el diálogo con la comunidad, algo que Romero Telleache no hizo en sus casi cinco años al frente del centro.

Aún sin avances con la electoral

En una llamada telefónica con el líder morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, le confesó al legislador que “aún no hay nada” en las negociaciones con los dirigentes del PVEM y el PT. Según el propio legislador, deslizó que aunque “las cosas van bien” en el ánimo del diálogo y que “hay optimismo”, reveló que en Segob todavía “no hay una propuesta alternativa”. Y a pesar de que en el Palacio Legislativo también el zacatecano hace su labor, con reuniones con los aliados y hasta con la oposición del PAN y el PRI, también aclaró que “no hay nada todavía”.

Pretenden mostrar unidad cuatrotera

Y mientras las negociaciones en Gobernación continúan y se sigue hablando de fricciones con los aliados, las dirigencias partidarias de la ‘4T’ quieren dar una imagen de supuesta unidad. Para ello, la tarde de este miércoles la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde; el eterno dirigente del PT, Alberto Anaya, y la lideresa formal del Partido Verde, Karen Castrejón, convocaron a un evento que tuvieron a bien llamar “La transformación más fuerte que nunca”. Qué tan rudo estará el jaloneo que vieron la necesidad de hacer evidente su cierre de filas.

Niegan gentrificación y crisis hídrica por Mundial

Ante las protestas de colectivos que denuncian un aumento en las rentas alrededor del Estadio Azteca y desabasto de agua por el Mundial de Futbol, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, negó las acusaciones y retó a que presenten pruebas de los dichos: “Pues que nos digan, ¿no? ¿En dónde, en qué parte de Santa Úrsula, en qué pueblo, en qué lugar?”, dijo la mandataria en conferencia de prensa. La tensión por el evento deportivo aumenta.

Revocación en Oaxaca, un tema que pone Monreal sobre la mesa

Debido a la alta votación en favor de que el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, de Morena, deje el cargo y se retire, la consulta para la revocación de su mandato es una “alerta y una alarma” para el movimiento de la “cuarta transformación”, y “no se debe tomar a la ligera ni ignorarse”, admitió en los solitarios pasillos del Palacio Legislativo el diputado Ricardo Monreal. Es más, el líder morenista opinó que las cifras que dejó ese primer ejercicio de consulta en aquel estado obligan a “una reflexión al interior de nuestro movimiento”, advirtió. O sea, todos los gobernadores de la ‘4T’ deben poner sus barbas a remojar…

Delimita SCJN parámetro del fuero militar

La SCJN fijó un nuevo criterio obligatorio en relación con el fuero militar. Este advierte que es indispensable un análisis caso por caso para verificar si existe una conexión estricta entre el hecho atribuido al militar y la afectación a la disciplina castrense. Para ello, es necesario revisar si se transgrede la organización jerárquica de la institución y si se obstaculiza el objetivo de las Fuerzas Armadas (seguridad nacional y protección del Estado en el ámbito interno y externo), y sólo cuando exista una conexión, se actualiza la competencia del fuero militar; de lo contrario, el asunto corresponde a los tribunales penales ordinarios.