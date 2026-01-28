‘No decían nada antes’: Sheinbaum expone gastos de anteriores ministros de la Suprema Corte

Claudia Sheinbaum expuso algunos de los gastos de ministros anteriores de la Suprema Corte.

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encabezados por Hugo Aguilar, ante la polémica por la compra de nueve camionetas de lujo blindadas.

En la conferencia matutina del martes 27 de enero, la mandataria reiteró que los anteriores integrantes del máximo tribunal recibían salarios y prestaciones superiores a los que reciben los ministros actuales.

Destacó que la actual Suprema Corte ha cancelado 59 apoyos para trámites de carácter no oficial de 149 que existían, entre los que mencionó telefonía celular, apoyo para reparación de refrigeradores, compra de enseres menores como despensa y mantenimiento de elevadores en domicilio particular, entre otros.

“No decían nada antes sobre lo que ganaba cada ministro, ¿verdad? Fíjense, los ministros de la Corte: sueldo mensual neto de un ministro antes, 206 mil 947 pesos con 56 centavos. Ahora, 134 mil 310. Pero aquí el asunto es todo lo demás que tenían, porque hay que acordarse, es que si no nos acordamos.

“Antes tenían seguro de gastos médicos mayores, para lo cual al menos gastaban 36 mil 906 pesos mensuales. Ahora, cero. Seguro de separación individualizado, este es el seguro ya cuando se separaban, 523 mil 314 pesos. Ahora, cero.

“Aportaciones a la seguridad social, pues claro, no iban al ISSSTE. (…) Aguinaldo de 585 mil (antes), 376 mil (ahora); seguro de vida institucional, 37 mil (antes), 17 mil (ahora)”, exhibió.

Los comentarios de Sheinbaum fueron en referencia a la compra de camionetas Jeep Cherokee de parte de la Suprema Corte, con el objetivo de usarse para la seguridad de las y los ministros.

Sin embargo, tras la polémica, los nueve ministros acordaron que no usarían las camionetas de lujo y que serán devueltas o entregadas a otras personas juzgadoras que estén bajo mayor riesgo, según comunicó la Suprema Corte el domingo 25 de enero.

Hugo Aguilar, presidente de la Suprema Corte, aseguró que la austeridad “no es un acto simbólico”, y que desde sus actividades cotidianas van a funcionar “con la debida austeridad”, por lo que buscarán desvincularse de los vehículos.