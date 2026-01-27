‘Yo le creo al embajador’: Sheinbaum niega que FBI atrapó a Ryan Wedding en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mostró este martes su confianza en la versión que el exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding fue arrestado tras entregarse voluntariamente a la embajada estadounidense en México, y descartó un operativo de Washington en territorio mexicano.

“Lo que la autoridad de Estados Unidos le dijo a la autoridad mexicana es que había sido una entrega de manera voluntaria (...) No tenemos por qué dudar ni del embajador ni de lo que nos dijeron aquí en México”, apuntó la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

A pesar de que el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, Kash Patel, hizo referencia a la existencia de un operativo bilateral, Sheinbaum señaló que “no consideran” que se haya producido una intervención para arrestar a Ryan Wedding, exatleta canadiense acusado por delitos relacionados con el narcotráfico, dado que, añadió, “ellos tienen que informar lo que hacen aquí en México”.

Preguntada por las afirmaciones de Patel, dijo que no quiere “entrar en el asunto” para evitar que se convierta en una “polémica” entre ambos países, si bien aseguró que su Gobierno dice “la verdad siempre”.

Además, recalcó que tanto autoridades estadounidenses como el embajador en el país, Ronald Johnson, les trasladaron que se entregó de manera voluntaria el pasado jueves, de modo que no tienen por qué dudar de su versión.

“La ley de seguridad nacional establece claramente que todo agente de EE.UU en México tiene que entregar un informe, y no tenemos conocimiento de que hayan hecho algo distinto a lo que informan permanentemente a las autoridades mexicanas”, agregó.

¿Foto de Ryan Wedding en embajada estadounidense fue hecha con IA? Esto dijo Sheinbaum

Asimismo, Sheinbaum volvió a hacer referencia a una foto publicada por el propio Wedding a las puertas de la embajada estadounidense, imagen que, señaló, no tienen “ningún indicativo” de que estuviera generada a través de inteligencia artificial.

A pesar de que finalmente el exatleta canadiense se haya entregado a las autoridades, la mandataria destacó que las fuerzas de seguridad de México le “estaban buscando”.

Ryan Wedding afronta cargos de tráfico de cocaína y asesinato en Estados Unidos, donde era uno de los fugitivos más buscados por el FBI.

En noviembre de 2025, las autoridades estadounidenses incrementaron de 10 a 15 millones de dólares la recompensa por información que facilitara la captura de Wedding, quien representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City (Utah, Estados Unidos) en la modalidad de ‘snowboard’.

Según la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, Wedding es el líder de una organización criminal transnacional que trafica cada año decenas de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y Canadá, procedentes de Colombia y a través de México.