¿Ryan Wedding se entregó en México? Bondi y Harfuch ofrecen versiones distintas de su captura

Wedding representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002. (Fotoarte El Financiero)

La captura de Ryan Wedding, ex olímpico canadiense y uno de los fugitivos más buscados por el FBI, fue presentada por los gobiernos de México y Estados Unidos a través de dos versiones distintas de su detención en territorio mexicano.

Wedding, de 44 años, era buscado por la justicia de Estados Unidos por presuntamente encabezar una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína, con operaciones que se extendían desde Colombia, pasaban por México y llegaban a Estados Unidos y Canadá.

El ex snowboarder, quien representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, fue arrestado el jueves por la noche en México y será extraditado a Estados Unidos, según informó este viernes el director del FBI, Kash Patel.

Patel estuvo de visita en México para reunirse con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, apenas un día antes de la detención de Wedding.

Según Patel, el ex atleta canadiense estuvo escondido en México durante más de una década y desde 2024 afronta cargos de tráfico de cocaína y asesinato en Estados Unidos. “Que nadie se equivoque, Ryan Wedding es la versión moderna de Pablo Escobar. Es la versión moderna de ‘El Chapo’ Guzmán”, afirmó.

Las versiones encontradas de Harfuch y Bondi sobre la detención de Ryan Wedding

Por un lado, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, afirmó Wedding fue detenido por agentes del FBI en México, como parte de una operación internacional encabezada por el Buró Federal de Investigaciones.

En declaraciones públicas, Bondi aseguró que la captura fue resultado del trabajo del Departamento de Justicia y del FBI, destacando que se logró asegurar a uno de los criminales más peligrosos incluidos en la lista de los diez más buscados.

“Bajo mi dirección, agentes del Departamento de Justicia han detenido a otro miembro de la lista de los diez más buscados del FBI: Ryan Wedding, el ex snowboarder olímpico convertido en presunto capo violento de la cocaína.”, celebró Bondi en su cuenta de X.

En contraste, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch ofreció una versión distinta sobre cómo se concretó la captura del canadiense.

De acuerdo con el funcionario mexicano, Wedding se entregó voluntariamente en la Embajada de Estados Unidos en México, luego de la visita de Kash Patel al país y la reunión que sostuvo con Harfuch ayer jueves 22 de enero.

“El Director del FBI partió hoy rumbo a los Estados Unidos, llevando consigo a dos objetivos prioritarios: una persona no estadounidense que fue detenida por autoridades mexicanas de los 10 más buscados por el FBI y un ciudadano canadiense que se entregó voluntariamente ayer en la Embajada de los Estados Unidos.”, informó Harfuch en sus redes sociales.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, confirmó la versión de Harfuch sobre la captura del canadiense en un documento de prensa difundido este viernes.

En él, afirma que “la entrega voluntaria de Ryan Wedding fue resultado directo de la presión ejercida por autoridades mexicanas y estadounidenses", quienes dijo, trabajaron en estrecha coordinación y cooperación.

“La entrega voluntaria de Wedding fue resultado del trabajo decidido de múltiples autoridades de ambos países, entre ellas la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), así como el Departamento de Justicia y el FBI.”, señaló.