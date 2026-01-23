Así empezó en el narco James Wedding, exolímpico detenido en México, por quien el FBI ofrecía 15 mdd

Así empezó la ‘carrera’ de Ryan James Wedding, exsnowboarder olímpico capturado en México, que lo llevo a aparecer entre los más buscados del FBI y ofrecer una recompensa de 15 millones de dólares por información que llevar a su captura. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

Ryan James Wedding pasó de deslizarse entre montañas nevadas a traficar toneladas de cocaína desde Colombia y México hacia Norteamérica, según acusan autoridades estadounidenses.

Wedding, apodado como ‘El Jefe’ o ‘El Toro’, formó parte de la lista de los 10 criminales más buscados por el FBI, y su ‘importancia criminal’ derivó en comparaciones con Pablo Escobar o ‘El Chapo’ Guzmán.

Este viernes se informó que el exsnowboarder olímpico fue detenido en México y entregado a autoridades de Estados Unidos para enfrentar a la justicia en ese país.

Ascenso y caída de Ryan James Wedding, exsnowboarder más buscados del FBI

Ryan James Wedding dio señales como deportista de alto rendimiento cuando en 2002 representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City, en la disciplina de slalom gigante paralelo de snowboard. Al concluir las competencias se ubicó en el lugar 24, un resultado del que no logró recuperarse.

Tras su retiro deportivo, Wedding regresó a Vancouver, ingresó a la universidad, asistía al gimnasio y comenzó a trabajar como portero en clubes nocturnos, donde tuvo su primer contacto con el entorno criminal.

Cuatro años después de su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno, Wedding fue arrestado por “cultivar marihuana a gran escala”, aunque el caso no derivó en una acusación formal.

Las primeras ‘montañas’ de cocaína del exsnowboarder Ryan James Wedding

La actividad criminal de Ryan James Wedding no se detuvo tras ese arresto. En 2008 volvió a enfrentar a la justicia cuando intentó comprar 24 kilogramos de cocaína a un agente encubierto de Estados Unidos.

James Wedding fue encarcelado por cuatro años, periodo en el que estableció conexiones y alianzas que después utilizó al recuperar su libertad, según declaró un agente del FBI a la revista Toronto Life.

De regreso a las calles, Wedding volvió al crimen a una escala mayor. Las investigaciones señalan que consolidó una alianza con el Cártel de Sinaloa para traficar toneladas de cocaína desde Colombia y México hacia Estados Unidos y Canadá.

El exsnowboarder convirtió a México en su base de operaciones y refugio frente a las autoridades estadounidenses que lo buscaban, al ser considerado un criminal violento, presuntamente responsable de decenas de homicidios.

Crean cerco para detener a Ryan James Wedding

Durante casi un año, autoridades de Estados Unidos y México colaboraron para establecer un cerco que permitió la detención de Ryan James Wedding, quien permanecía en territorio mexicano desde donde coordinaba el tráfico de cocaína y ordenaba asesinatos.

La ofensiva se intensificó a finales de noviembre de 2025, cuando las autoridades atacaron sus finanzas tras sancionar a socios, operadores y personas vinculadas al lavado de dinero producto del narcotráfico.

En ese mes fueron sancionados Edgar Aaron Vázquez Alvarado, alias ‘El General’, presunto exfuncionario policial que brindaba protección y apoyo logístico.

De forma paralela, Miryam Andrea Castillo, su esposa, fue señalada por su probable participación en el blanqueo de capitales, junto con empresarios en Canadá e Italia.