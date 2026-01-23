FBI agradece a México por la captura de Ryan Wedding: ‘Detención del exatleta fue trabajo en equipo’

El operativo para la captura Ryan Wedding contó con la participación de agencias estadounidenses y canadiense. (Foto: EFE)

La cooperación bilateral entre México y Estados Unidos volvió a colocarse en el centro del debate en materia de seguridad internacional. Este viernes, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) confirmó la captura de Ryan Wedding, uno de los diez fugitivos más buscados por la agencia y señalado como un importante operador del narcotráfico a nivel internacional.

El arresto ocurrió la noche del jueves en territorio mexicano, tras más de una década en la que Wedding permaneció oculto en el país, de acuerdo con información oficial. El detenido será extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos por tráfico de cocaína y asesinato.

El director del FBI, Kash Patel, destacó que la detención fue posible gracias a la colaboración con el Gobierno de México y reconoció directamente el papel de las autoridades mexicanas en el operativo.

La captura representa el sexto arresto de un fugitivo del “Top 10” del FBI en el último año, un dato que la agencia subrayó como un logro relevante en la cooperación internacional contra el crimen organizado.

¿Quién es Ryan Wedding, el exolímpico convertido en capo?

De acuerdo con el FBI, Ryan Wedding es un ciudadano canadiense y ex atleta olímpico que compitió en snowboard antes de convertirse en una figura central del narcotráfico en América del Norte.

Las autoridades estadounidenses lo acusan de encabezar una red criminal dedicada al tráfico de cientos de kilogramos de cocaína, así como de estar vinculado con el asesinato de civiles.

El propio FBI lo describió como “un narcotraficante de escala histórica”, comparándolo con figuras como Joaquín “El Chapo” Guzmán y Pablo Escobar.

Según información oficial, Wedding mantuvo vínculos con el Cártel de Sinaloa, organización criminal señalada por su papel en la distribución de drogas en Estados Unidos y Canadá.

FBI agradece a México por la captura de Wedding

El director del FBI, Kash Patel, informó que Wedding fue detenido en México y trasladado a Estados Unidos por agentes federales para enfrentar la justicia.

Kash Patel visitó el país para reunirse con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Patel agradeció la cooperación del Gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y calificó la detención como resultado de un “trabajo en equipo” entre ambos países.

También dijo que se logró “gracias al liderazgo y compromiso” del presidente estadounidense, Donald Trump, con “la aplicación de la ley a nivel mundial”.

Wedding estuvo escondido en México durante más de una década y desde 2024 afronta cargos de tráfico de cocaína y asesinato en Estados Unidos, donde era uno de los fugitivos más buscados por el FBI.

El operativo contó con la participación de agencias estadounidenses y canadienses, así como cuerpos de seguridad locales, incluyendo al FBI, la DEA, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y corporaciones policiales de Canadá y Los Ángeles.

Con información de EFE