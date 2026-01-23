García Harfuch recibe a director del FBI: Acuerdan aumentar cooperación ‘con respeto a la soberanía’

Las reuniones entre secretario de Seguridad de México con funcionarios de EU forman parte de un 'entendimiento bilateral' entre ambos países.

Cooperación sí, intervención no: Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, tuvo un encuentro con Kash Patel, director del FBI, en el que acordaron que México y Estados Unidos trabajarán de manera coordinada contra los cárteles “con pleno respeto a la soberanía e integridad territorial”.

La reunión de trabajo ocurrió el jueves 22 de enero y también fue invitado Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México. García Harfuch destacó el reconocimiento de la administración de Donald Trump al “aumento de las operaciones coordinadas para la detención de generadores de violencia y de objetivos prioritarios” para ambos países.

El secretario de Seguridad dijo que otro acuerdo con Estados Unidos fue aumentar el intercambio de información. Sobre ese punto habló un artículo publicado por el New York Times, que explicaba que la administración de Trump pasa datos de inteligencia a las fuerzas de seguridad de México para sus redadas contra laboratorios de drogas.

García Harfuch agregó que Kash Patel voló de regreso a México con un ‘regalo’: Ryan Wedding, exatleta olímpico y quien era uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI.

El exsnowboarder canadiense, considerado por la agencia como una “versión moderna de ‘El Chapo’ Guzmán” fue detenido en un operativo en nuestro país. Estados Unidos lo acusa de liderar una red de tráfico de cocaína que lleva droga desde Colombia hasta el sur de California y Canadá.

El FBI señala a Ryan Wedding de tener nexos con el Cártel de Sinaloa, una organización mexicana clasificada como terrorista por el Gobierno de Donald Trump.

García Harfuch agregó que el director del FBI también vuela con un ciudadano canadienses que se entregó en las instalaciones de la nueva embajada de EU en México. “El respeto y la responsabilidad compartida continuarán siendo los principios rectores de esta colaboración”, subrayó.

¿De qué va la cooperación entre México y EU? García Harfuch confirma entrega de 37 narcos

Precisamente esta semana, México informó del traslado a Estados Unidos de 37 criminales de distintos centros penitenciarios del país considerados “una amenaza real para la seguridad” y que eran requeridos por vínculos con organizaciones criminales.

Se trata de la tercera entrega de este tipo bajo el gobierno de Sheinbaum, quien asumió el cargo en octubre de 2024, después de las dos realizadas en 2025 en medio de las crecientes presiones por parte del presidente Donald Trump, quien ha insistido en que México no hace lo suficiente para combatir a los carteles del narcotráfico.

Hace una semana, Trump reiteró su amenaza de ataques terrestres con organizaciones del crimen organizado en México, algo que fue rechazado de manera contundente por Sheinbaum en una llamada entre ambos líderes.

Con información de EFE