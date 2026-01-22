Así fue el operativo para capturar a ‘El Botox’ en Michoacán: ‘Lo detuvo una compañera’

García Harfuch remarcó que 'El Botox' es señalado de liderar una red de extorsiones a limoneros de Michoacán.

El Gobierno de México confirmó que el operativo desplegado en Tierra Caliente, Michoacán concluyó con la detención de Carlos Alejandro ‘N’, alias ‘El Botox’.

Fuerzas federales utilizaron un helicóptero artillado así como a más de 30 elementos del Ejército y de la Fiscalía de Michoacán para cercar a ‘El Botox’, quien es identificad como líder Los Blancos de Troya, grupo ligado a la ejecución del líder limonero Bernardo bravo.

¿Cómo fue el operativo para capturar a ‘El Botox’?

Omar García Harfuch explicó que una célula de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ya “llevaba bastante tiempo” en el rastro de ‘El Botox’ en el estado, en coordinación con la Fiscalía de Michoacán.

“Se logra la ubicación de esta persona, se ingresa al domicilio, se salta, o sea se sale de la casa, y una compañera logra su detención”, detalló en la ‘mañanera’ de este jueves 22 de enero.

García Harfuch apuntó que un operativo realizado en la madrugada de este 22 de enero ayudó a la captura de ‘El Botox’ pues se detuvo a una persona de su círculo de colaboradores.

“Hoy en la madrugada, en una operación sobre la medianoche se detuvo a una mujer muy cercana a él, le llevaba la contabilidad“, mencionó.

El secretario de Seguridad remarcó que durante la semana pasada, las autoridades federales y de Michoacán también colaboraron en la detención de más personas del círculo cercano de ‘El Botox’.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, y de la Fiscalía de Michoacán. García Harfuch informó que no hubo heridos.

¿Quién es Carlos Alejandro ‘N’, ‘El Botox’?

García Harfuch señaló que ‘El Botox’ tenía múltiple órdenes de aprehensión abiertas por homicidios y extorsiones en Michoacán.

“Este sujeto en su momento tuvo nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Como sabemos usaba explosivos en contra de las autoridades”, añadió el secretario. Adelantó que elementos del Ejército trasladarán a ‘El Botox’ en otro operativo a una cárcel en la Ciudad de México.

Autoridades achacan a ‘El Botox’, un hombre de aproximadamente 40 años, el haber transformado autodefensas en Michoacán en células que después se aliaron con grupos del crimen organizado como el CJNG o Los Viagras.

De acuerdo con investigaciones, ‘El Botox’ junto con su primo ‘El Jando’ ordenaron el homicidio de Bernardo Bravo en octubre de 2025. Las autoridades explicaron que el cadáver del líder limonero (que tenía huellas de tortura) fue ‘plantado’ en una camioneta a las afueras de Apatzingán.

La ‘cabeza’ de ‘El Botox’ valía millones de pesos... literalmente, esto después de que el Gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta 5 millones de dólares para quien o quienes colaboraran con información que llevara a su captura.